أسعار الدواجن اليوم الأحد 13-2-2022 في مصر

أسعار الدواجن من أكثر الكلمات التي ترتفع نسبة البحث عنها بشكل يومي، ففضلا عن أنها من الأطعمة المفضلة لكثير من المصريين، وأنها تباع كأجزاء لتناسب كل الفئات المجتمعية، فأسعارها لا تزال مناسبة لأغلب الفئات مقارنة باللحوم الحمراء.

وللمهتمين بالبحث عن أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، التي استقرت اليوم عند نفس أسعار أمس، نستعرض في السطور التالية، بورصة الدواجن في أسواق مصر، وفق تصريحات من أعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة، وجولة لـ«الوطن» على بعض الأسواق، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وبحسب جولة «الوطن» على عدد من المحلات التجارية الكبري بمنطقة الدقي، والأسواق الشعبية في منطقة امبابة، ارتفعت أسعار الدواجن ومشتقاتها بشكل طفيف عن المعلن من الغرفة التجارية، وجاء ذلك بسبب زيادة التكلفة الإنتاج في التعبئة والتكيس.

سجل سعر الشيش طاووق متبل نحو 49 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو البط نحو 45 جنيهًا، ووصل سعر الرومي إلى نحو 67 جنيهًا، ووصل سعر الفرخة البلدي التي تزن نحو 1500 جرام إلى نحو 70 جنيهًا، ووصل سعر الأرنب وزن 2 كيلو مذبوحًا ومعبأ في أكياس في بورصة الدواجن اليوم، إلى نحو 97 جنيهًا.

بينما مشتقات الدواجن جاءت كالتالي، سجل الكيلو جرام من الأوراك اليوم نحو 38 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الدبابيس إلى 37 جنيهًا، وبلغ سعر الأجنحة نحو 26 جنيهًا، ووصل سعر الفرخة المجمدة وزن 1500 جرام إلى نحو 52 جنيهًا، وبلغ سعر الهياكل نحو 24 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر البانيه اليوم نحو 90 جنيهًا للكيلو جرام، وبلغ سعر الشيش طاووق اليوم 45 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن» قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن استقرت عند نفس أسعار الأمس، لتسجل الدواجن البيضاء في المزرعة، نحو 30 جنيهًا، للكيلو جرام لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 34 جنيهًا، أما الدواجن البلدي في المزرعة فسجلت نحو 37 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 43 لـ55 جنيهًا للكيلو.

وأضاف أن سعر كرتونة البيض ارتفع بشكل طفيف ليسجل بالمزرعة من 50 إلى 60 جنيهًا؛ ليصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 59 جنيها ويصل حتى 65 جنيها.