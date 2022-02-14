«الطاقة الدولية» تدعو مصر للانضمام لها: مستعدون لتقديم أي دعم

أعرب الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، عن تطلعه لانضمام مصر إلى الوكالة الدولية للطاقة كعضو مشارك، متابعا: «نحن مهتمون بالتعاون، وعلى استعداد لتقديم أي دعم خلال الفترة المقبلة».

نمو استثنائي في أسعار النفط

وأضاف بيرول، خلال كلمته بمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022» في دورته الخامسة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ أسعار النفط شهدت نموا استثنائيا في الإنتاج من الولايات المتحدة وكندا، لكن هذا ليس كافيا، مشيرًا إلى أنّ هناك فجوة بين أهداف وإنتاج مجموعة أوبك+.

اتفاع أسعار الغاز في أوروبا ليس في صالح أحد

وتابع الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، أنّه فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، فإنّنا نشهد ارتفاعا في الأسعار خاصة في أوروبا، وهذا ليس في صالح أي شخص، موجّها الشكر لكثير من مقدمي الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، مثل مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، وقطر.

ولفت بيرول، إلى أنّ بلدانا مثل النرويج وأذربيجان، اتجهت إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أهمية تلافي أي انخفاض شديد في الإنتاج والتسييس لقضايا الطاقة.