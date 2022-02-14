رئيس «الطاقة الدولية»: وفاة نصف مليون أفريقي سنوياً بسبب طرق طبخ بدائية

قال فاتح بيرول الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن cop 27 فرصة مذهلة أمام إفريقيا لكي تستغلها، مشددًا على أن كل الأعين ستنصب على مصر: «خبر سار أن تكون مصر هي المسؤول عن استدامة هذا الكوكب، الحقيقة المرة هو أن مواطني أفريقيا مسؤولون عن أقل من 2% من الانبعاثات العالمية التي تحدث تغير المناخ، ومع ذلك فإن آثار هذه الظاهرة تقع أكثرها في قارتهم».

حلول لمشكلات المناخ

وأضاف «بيرول» خلال كلمته بمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022» في دورته الخامسة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هناك مناقشات حول إيجاد حلول لمشكلات المناخ لكن يجب التأكد من أن أفريقيا ليس عليها أن تتحمل عبئا ضخما لا يمكنها أن تضطلع به، خاصة في التحول إلى الطاقة النظيفة.

وتابع الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: «في جنوب الصحراء، فإن أقل من 4% لديهم القدرة على الوصول للكهرباء، وهي بالطبع مشكلة كبيرة، فعندما ننظر إلى أفريقيا نجد قدرة هائلة على إنتاج الطاقة والموارد المعدينة، فالطاقة الشمسية نعمة كبيرة تنعم أفريقيا بها».

دور مصر في دعم أفريقيا بالطاقة

وأشار «بيرول» إلى أن جنوب الصحراء ينتج طاقة شمسية تعادل نصف ما تنتجه دولة بلجيكا، موضحًا أن 40% من المواطنين في موزمبيق لديهم الكهرباء رغم اكتشافها كميات هائلة من الغاز الطبيعي.

ولفت، إلى أن أكثر من 900 مليون شخص في أفريقيا يستخدمون طرق بدائية للطهي وهذا يؤدي إلى وفاة نصف مليون شخص سنويا بسبب الأمراض التنفسية لا سيما المرأة، ويمكن أن يلعب الغاز المسال دورا مهما في هذا الصدد.

وأكد الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية على ضرورة أن تتناول قمة cop 27 الجمع بين المؤسسات المالية وإقامة الآليات من اجل توفير والتسريع والاستثمار في أفريقيا وقطاع الطاقة فيها، وهذا سيكون أولوية كبيرة لمصر لكي تساعد أفريقيا في الحصول على الطاقة ونموها الاقتصادي.