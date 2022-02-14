ارتفاع أعداد إصابات كورونا بكفر الشيخ.. والصحة تناشد المواطنين الالتزام

ارتفعت إصابات كورونا في كفر الشيخ اليوم الاثنين، بحسب تقرير رسمي صادر عن مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، وحصلت «الوطن» على نسخة منه، حيث سجلت المحافظة 17 إصابة جديدة بالفيروس، مقارنة بأمس، حيث سجلت المحافظة إصابة 9 حالات فقط، وفقا لتحليل الـpcr، بينما سجلت حالة وفاة واحدة، وناشدت المديرية المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الطبية عند استقلال المواصلات أو التواجد في تجمعات.

إصابات كورونا في كفر الشيخ.. إجراء 33 مسحة pcr

ووفق إحصاء رسمي، فإنه تم إجراء 33 مسحة pcr، مقارنة بأمس حيث تم إجراء 17 مسحة فقط للمترددين على عيادات التنفسية في المستشفيات، وتبين ارتفاع إصابات كورونا في كفر الشيخ، إذ تردد نحو 397 مواطنا على عيادات التنفسية، مقارنة بأمس حيث تردد 263 فقط، بينهم 45 مشتبها بإصاباتهم بالفيروس، بينما وصل عدد الحالات المحتمل إصابتها بالفيروس 77 شخصا، وجرى حجز 36 مصابا بالمستشفيات بينما جرى تحويل 52 مريضا للعزل المنزلي.

إصابات كورونا في كفر الشيخ.. حالة وفاة

بينما جاء ضمن تقرير إصابات كورونا في كفر الشيخ أن المحافظة سجلت حالة وفاة واحدة اليوم مقارنة بأمس حيث سجلت حالتي وفاة، حيث انخفضت الوفيات بينما زادت الإصابات حيث سجلت المحافظة أمس 9 إصابات بينما اليوم 17 إصابة مؤكدة بخلاف المصابين الذين لم يترددوا على المستشفيات.

الصحة تناشد الالتزام للحد من إصابات كورونا في كفر الشيخ

بينما ناشدت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من إصابات كورونا في كفر الشيخ، وناشدتهم ضرورة تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا، حيث تعمل على تخفيف حدة الأعراض وتقلل نسب الوفيات، مؤكدة أن هناك قوافل متحركة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا تجوب المحافظة، فضلا عن مراكز التطعيم الثابتة، بالإضافة إلى مراكز الشباب التي تستقبل المواطنين بشكل يومي للتطعيم بلقاح كورونا.