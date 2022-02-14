الأمن يلاحق تجار المخدرات بـ6 محافظات: ضبط 16 بـ20 طربة حشيش وهيروين

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لـ وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة في 6 محافظات، وتمكّنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط 16 فردًا بحوزتهم حشيش وهيروين وأقراص مخدرة، إذ جرى ضبط شخصين خلال استقلالهما سيارة بحوزتها هيروين في القليوبية، وضبط 6 أشخاص بحوزتهم 105 أقراص مخدرة و10 طرب حشيش وهيروين في الإسكندرية.

ضبط 3 أشخاص بـ10 طرب حشيش في البحيرة

كما جرى ضبط شخصين بحوزتهما هيروين في الدقهلية والغربية، وضبط 3 أشخاص بحوزتهم 10 طرب حشيش وهيروين في البحيرة، وضبط شخص في العاشر من رمضان وبحوزته هيروين.

ضبط أسلحة نارية وذخائر ومخدرات مع شخصين بالقليوبية

كما ضبط قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية شخصين في الخانكة، بحوزتهما هيروين وأسحلة نارية وذخائر غير مرخصة، خلال استقلالهما دراجة نارية دون لوحات معدنية،، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامي.