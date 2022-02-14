عاطل يقتل سائقا في مصر القديمة بسبب «ركنة موتوسيكل»

شهدت منطقة مصر القديمة جريمة مأساوية، بعدما أقدم عاطل على قتل سائق بعصا حديدية ملحوم برأسها اسطوانة صاروخ تقطيع الحديد، بسبب خلاف على ركنة موتوسيكل، حيث تشاجر المتهم وأشقاؤه مع شقيق الضحية، وحال تدخله لتخليص شقيقه من بين أيديهم قام أحدهم بضربه فوق رأسه بآلة حادة مستخدمة في تقطيع الحديد.

مشادة كلامية

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة إشارة من مستشفي قصر العيني، مفادها استقبال المواطن محيي الدين محمد، 58 سنة، سائق ومقيم في عزبة خير الله، بدائرة القسم، مصاب بجرح غائر في الرأس وتوفى جراء إصابته البالغة.

تفاصيل الحادث

وبالإنتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين شقيق الضحية وكل من المتهمين، وهم مؤمن خلف، وشقيقيه «محمد»، و«أحمد»، ونجل عمهم محمود محمد، بسبب قيام شقيق الضحية بالاصطدام بموتوسيكل ملك أحد المتهمين، فتشاجروا معه وتدخل المجني عليه لتخليص شقيقه من بين أيديهم فقام أحدهم بضربه بواسطة ماسورة حديدية مثبت برأسه إسطوانة صاروخ لقطع الحديد.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد عاكف، مدير مباحث جنوب القاهرة من القبض علي المتهيمن.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.