إزالة 89 تعديا بحرم الطريق الزراعي ببنها.. معارض سيارات ومخازن ومنازل

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة نجحت خلال الأيام الماضية في إزالة 59 حالة تعد على حرم الطريق الزراعي بنطاق مدينة بنها، بمساحة 7 أفدنة، بحيث يصبح إجمالي ما تم إزالته لإعادة حرم الطريق 89 حالة بمساحة 11 فدانا.

تحرير محاضر فورية

وأكد محافظ القليوبية، خلال ترأسه حملة مكبرة للإزالات اليوم، أنه تم إزالة الحالات المخالفة وتحرير محاضر فورية بها، وإثبات أنه لا تعد الإزالة كلية الإ بعد عودة الأرض لطبيعتها، وذلك لإلزام المخالف بزراعة الأرض مرة أخرى وإزالة التشوينات المخالفة، مشددا أن الإزالات مستمرة لاستعادة كل شبر تم التعدي عليه.

إزالة جميع مخالفات حرم الطريق الزراعي

وأضاف المحافظ، أنه لن يسمح بأي مخالفة على الأرض الزراعية خصوصا على حرم الطريق الزراعي وسيتم إزالة جميع التعديات على جانبي الطريق بجميع مدن وقرى المحافظة، وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تصل إلى الحبس والغرامات المالية، وفقا للقانون لتحقيق الردع العامن واستعادة هيبة الدولة والحفاظ علي ثروة مصر القومية، وأنه لن يتم التهاون في أي تعديات تتم عن طريق التبوير أو البناء المخالف.

وكان محافظ القليوبية قد إستكمل الحملة المكبرة لازالة التعديات علي حرم الطريق الزراعي في نطاق المحافظة ضمن مجهودات الموجة 19 لإزالة التعدياتن حيث أشرف المحافظ على إزالة 30 حالة تعد على الأرض الزراعية على مساحة 4 أفدنة، وتم حرث الارض بالكامل لالزام المتعدين بإعادة زراعتها مرة أخرى.

وقد تنوعت المخالفات التي تم إزالتها على الطريق الزراعي، ما بين معارض سيارات وأكشاك حراسة ومنازل بالطوب الأبيض ومخازن وجمالون وأسوار حديدية وخرسانية وأرضيات إنترلوك وخرسانية.