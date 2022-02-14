احتفالات السياح بعيد الحب على شواطئ الغردقة.. مهرجان فراولة وبالونات

احتفل السائحون بعيد الحب على شواطئ الغردقة بمشاركة أكثر من 12 جنسية أجنبية بالقلوب والبالونات الحمراء والورود وتبادل التهاني على أنغام الموسيقى، وتشغيل الأغاني الرومانسية في السماعات الداخلية للفندق بمشاركة السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية في ظل مواجهة فيروس كورونا.

احتفالات عيد الحب بمشاركة 12 جنسية

وأشار علاء الدين محمود مدير عام أحد الفنادق السياحية والخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن الفنادق أعدت لاحتفالات خاصة بعيد الحب بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات من أكثر من 12 جنسية يأتي على رأسها السياح الروسية وأوكرانيا وبولندا.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الإثنين، أن الاستعدادات لاحتفالات عيد الحب كانت بنشر أشكال القلوب والبالونات والورود باللون الأحمر في كل مكان بداية من واجهات الفنادق في الخارج ومرورا بالاستقبال وداخل الغرف وعلى الشواطئ.

مهرجان فراولة في عيد الحب

وأضاف أن السائحين الأجانب شاركوا في جولة عيد الحب على شواطئ الغردقة حاملين الورود والبالونات الحمراء، وتم إعداد مهرجان الفراولة خصيصاً للاحتفال بعيد الحب باستخدام كميات كبيرة منها وتم عمل تورتة كبيرة، وشارك السائحون في تقطيعها وشربوا عصائر الفراولة والفراولة الفريش بأشكال قلوب وأشكال متعددة.

وكشف محمود بأنه يتم إعداد بوفيه خصيصا لهذه المناسبة حيث يكتسي البوفيه باللون الأحمر ومشروبات وعصائر وفواكه وحلويات جميعها باللون الأحمر وتورتة القلوب الحمراء، كما تشمل الاحتفالات عشاء رومانسي على أضواء الشموع حيث يلقى قبول وإعجاب السائحين من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة

احتفالات عيد الحب لتنشيط السياحة على شواطئ الغردقة

ومن جانبه أشار سعيد العتيق الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق سياحية بالبحر الأحمر أن فنادق الغردقة تحرص دائما على مشاركة في المناسبات ويحرص السائحين على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

وأوضح في حديثه لـ«الوطن»، أن فنادق الغردقة استقبلت آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية عبر عشرات رحلات الطيران قادمة من مطارات أوروبا وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار الغردقة للاحتفال بعيد الحب.