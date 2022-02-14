 فوز تجارة عين شمس بالمركز الأول في مسابقة المحللين الماليين «CFA»

أعلنت الدكتورة هيام وهبة، وكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس، والمشرف الرسمي على فريق CFA بالكلية، عن فوز الفريق بالمركز الأول للعام الرابع فى المسابقة البحثية للمحللين الماليين CFA والتي تنظمها جمعية المحللين الماليين المعتمدين (CFA Society) لعام 2022 على مستوى جميع الجامعات المصرية الـ 24 المشاركة في المسابقة.

كواليس فوز تجارة عين شمس بالمركز الأول

واستطاع أعضاء فريق كلية التجارة بجامعة عين شمس بعد إجراء العديد من عمليات التحليل المالي وعمليات التنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية وتقييم المخاطر الدولية وأداء الشركة فيما يرتبط بالمسؤولية المجتمعية والأداء البيئي والحوكمة بهدف تحديد القيمة السوقية العادلة لإحدى الشركات دولية النشاط في قطاع الخدمات الصحية موضوع المسابقة.

تمثيل مصر في المسابقة الدولية

وبهذا الفوز فإن فريق كلية التجارة بجامعة عين شمس سوف يمثل مصر فى المسابقة الدولية المقرر عقدها في أبريل المقبل، وتقدمت الدكتورة «هيام وهبة»، بالشكر لقيادات جامعة عين شمس على ما قدموه من دعم وتوفير كافة الإمكانيات المادية والمعنوية لدعم الفريق المشارك وما قدموه من دعم لمختلف الأنشطة البحثية التي تصقل مهارات الطلاب لجعلهم أكثر منافسة فى سوق العمل.

كما وجهت الشكر لمؤسسة CFA Society Egypt وجميع العاملين بها على الدور الهام الذى تقوم به بشكل تطوعي لدعم الطلاب في الأنشطة البحثية المختلفة.

مراحل الدخول فعاليات المسابقة

وأوضحت أن الاستعداد للدخول في المسابقة مر بالعديد من المراحل بدأت من خلال الإعلان عن المسابقة لطلاب الفرقة الرابعة شعبة اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، القسم الفرنسي، كذلك طلبة الفرقة الثالثة والرابعة بنظام الساعات المعتمدة بالغتين العربية والإنجليزية، وطلاب الدراسات العليا بالكلية، حيث بدأ الاستعداد لاختيار الفريق الذي مثل الجامعة منذ شهر أغسطس 2021. تلى ذلك فحص طلبات المرشحين ثم عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين، مرورا بالمرحلة الثالثة وهي عبارة عن امتحان تأهيلي للمتقدمين ومسابقة بحثية داخلية داخل كلية التجارة جامعة عين شمس كمحاكاة للمسابقة الرسمية CFA Research وتم اختيار الطلاب الذين تمكنوا من الوصول إلى المراحل الأخيرة ليكونوا الفريق الذي مثل الجامعة.

مشاركة 24جامعة مصرية حكومية وخاصة بالمسابقة

وشاركت 24 جامعة مصرية حكومية وانتهت التصفيات إلى وصول 6 جامعات للمرحلة الثانية من المسابقة والتي انعقدت يوم السبت الموافق 12 فبراير 2022 وفازت فيها جامعة عين شمس ممثلة في كلية التجارة بالمركز الأول.

الجدير بالذكر أنّ جامعة عين شمس ممثلة فى كلية التجارة هي الجامعة المصرية الوحيدة التي فازت بالمركز الأول في مسابقة CFA أربع مرات ومثلت مصر سابقا في المسابقات الإقليمية لأوروبا والشرق الأوسط والتي أقيمت في لندن، ودبلن، وزيوريخ خلال الأعوام 2013 و 2018 و 2019.