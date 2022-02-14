إيقاف الحكم محمود بسيوني وإحالته للتحقيق

قررت لجنة الحكام في اتحاد الكرة، برئاسة عصام عبدالفتاح، إيقاف الحكم محمود بسيوني، لحين إجراء تحقيق معه، على خلفية مشادة بينه وبين سيد مراد، عضو اللجنة.

ووفقا لمصدر داخل لجنة الحكام، في تصريحات لـ«الوطن سبورت»، فإنّ التحقيق مع الحكم يأتي بعد أن مشادة أعقبت شرح سيد مراد، عضو اللجنة، أخطاء وقع فيها «بسيوني» أثناء وجوده كحكم فيديو بلقاء سيراميكا كليوباترا وإنبي، في بطولة كأس الرابطة، خلال تحليل أداء الحكام اليوم الإثنين، في اتحاد الكرة.

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