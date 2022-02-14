القباج: قدمنا خدمات علاجية لأكثر من 13 ألف مريض بالإدمان مجانا في يناير

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم تقديم الخدمات العلاجية خلال شهر يناير 2022 لنحو 13 ألف و258 مريض «جديد ومتابعة»، ترددوا على 28 مركزا علاجيا تابعا للصندوق وشريكة مع الخط الساخن، في 17 محافظة حتى الآن، منهم 981 مريض من أبناء المناطق المطورة «بديلة العشوائيات» مثل الأسمرات، المحروسة، اسطبل عنتر، بشاير الخير، وحدائق أكتوبر، حى الضواحي ببورسعيد، وتنوعت الخدمات بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي.

وأوضحت الوزيرة أن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 95.47% بينما بلغت نسبة الإناث 4.53%.

أكثر المكالمات الواردة للخط الساخن من القاهرة

وأضافت القباج في بيان لها اليوم، أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن، حيث بلغت نسبتها 35.60 %، يليها محافظة الجيزة بنسبة 12.18%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج ، في حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن لعلاج الإدمان الانترنت، وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين واستقبال بعض الحالات الراغبة للعلاج وكذلك من خلال الأصدقاء.

الحشيش أكثر مواد التعاطي بنسبة 35.92%

وأوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال شهر يناير 2022، كشفت أن التعاطي كان في سن مبكرة، حيث أن نسبة 39.69% بدأوا من سن 15 سنة حتى 20 سنة وأن نسبه 39.41 % بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة، بينما جاء في سن أقل من 15 سنة نسبه 9.81%، وأن أكثر مواد التعاطي الحشيش ،حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 35.92%، فى حين يأتي تعاطي الهيروين في المرتبة الثانية بنسبة 34.39 %، يليه الترامادول بنسبة 21.60%، والتعاطي المتعدد.

7.3 نسب تعاطى المخدرات التخليقية

وكشف عثمان، وفق تقرير صادر عن الصندوق اليوم، أن نسب تعاطى المخدرات التخليقية مثل «الاستروكس والفودو والبودر والشابو» بنسبة 7.31%، لافتا إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه بنسبه يليه الأم ثم الأشقاء، ما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة وأيضا الأم مما يدل على ارتفاع الوعي الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج.

53 % من المتصلين خلال العام الجاري لا يعملون

وفيما يتعلق بالحالة العملية للمتصلين وفقا لنتائج الخط الساخن فإن 53.28% من المتصلين خلال العام الجاري لا يعملون، و46.71% يعملون بالقطاع الخاص والحكومي وأن الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان 16023 يستمر في تلقى الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة، حيث سيتم توفير الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي، ومن دون ذلك سيتم فصله حال ثبوت تعاطيه المخدرات.

وأضاف أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة، أصدقاء السوء وحب استطلاع ومشاكل أسرية والتفكك الأسرى وهم علاج المشاكل الصحية وكذلك توهم زيادة القدرة الجنسية أيضا توهم البحث عن المتعة .

استقبال المكالمات وتدوين البياناتباستمارة الكترونية

وجاءت العوامل الدافعة للعلاج، في صورة ضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء ووفاة أحد الأقارب وعدم القدرة المادية ومشاكل في العمل وضغوط الأهل والتعرض لحادث بسبب المخدرات .

ولفت «عثمان» إلى أنه يتم استقبال المكالمات وتدوين البيانات من خلال استمارة الكترونية متكاملة تضمن بيانات خاصة بالمتصلين تساعد على توجيه إدارة الخط الساخن على افتتاح المراكز العلاجية في المحافظات الأكثر طلبا للعلاج فضلا عن التعرف على أكثر أنواع المخدرات انتشارا بين المتصلين ومعرفة سن بداية التعاطي والعديد من البيانات التي تسمح برسم خريطة معلوماتية خاصة لمرضى الإدمان تساهم فى تطوير سياسات المواجهة.