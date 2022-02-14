السجن لـ3 متهمين بينهم موظف للاتجار في المخدرات وحيازة سلاح بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار صلاح الشربيني، وعضوية المستشارين أحمد عز الدين البطراوي، وأحمد محمد صالح، وبحضور أحمد مسعد أحمد، وكيل النيابة، وأمانة سر ماهر محمد حسن، بمعاقبة 3 متهمين حضورياً، بالسجن بين 6 و7 سنوات، لحيازتهم مخدرات وسلاحا ناريا.

تغريم المتهمين 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات

تضمن الحكم الصادر عن محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، معاقبة كل من «أحمد م.»، و«محمد أ.»، و«محمد ع.»، بالسجن المشدد 6 سنوات، عما أسند إليهم في التهمة الأولى، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وثانياً بمعاقبة المتهم الأول بالحبس سنة أخرى مع الشغل، وتغريمه 10 آلاف جنيه، عما أسند إليه في التهمة الثانية، ومصادرة السلاح الناري والذخيرة، وإلزام جميع المتهمين بدفع المصاريف الجنائية.

ضبط بندقية وطلقات خرطوش مع المتهم الأول

كشفت تحقيقات نيابة سمالوط الجزئية فى القضية رقم 3586 لسنة 2021 جنايات سمالوط شرق، والمقيدة برقم 345 لسنة2021 كلي جنايات شمال المنيا، أنه فى يوم 26 من شهر فبراير 2020، قام المتهمون «أحمد م.»، 23 سنة، موظف طرود بالبريد، و«محمد أ.»، 21 سنة، ميكانيكي، و«محمد ع.»، 23 سنة، بإحراز جوهر «الحشيش» المخدر، بقصد الإتجار، وإحرز المتهم الأول سلاح ناري بغير ترخيص، عبارة عن بندقية خرطوش و3 طلقات.

بلاغ للأجهزة الأمنية بقيام المتهمين بالاتجار في المخدرات

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغاً بقيام المتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة، وبتقنين الإجراءات القانونية، ونصب عدة أكمنة متحركة وثابتة، تم ضبط المتهمين الثلاثة أثناء تواجدهم داخل منطقة زراعية، وبتفتيشهم عثر بحيازتهم على 6 قطع متوسطة الحجم لجوهر «الحشيش» المخدر بقصد الاتجار، كما عثر على بندقية خرطوش و3 طلقات بحوزة المتهم الأول، للدفاع عن تجارتهم.

وأفاد تقرير المعمل الكيماوي بأن المضبوطات عبارة عن 3 قطع سمراء اللون، بوزن 96.66 جرام، بحوزته المتهم الأول، فيما وزنت قطعتين كانت بحوزة المتهم الثاني 66.96 جرام، بينما وزنت القطعة التي عثر عليها بحيازة المتهم الثالث 33.84 جرام، وثبت أن جميع القطع المضبوطة لجوهر الحشيش المخدر، كما أفاد تقرير المعمل الجنائي بأن السلاح المضبوط عبارة عن بندقية خرطوش، و3 طلقات صالحة للاستخدام.