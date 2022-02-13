وزير التعليم: تأجيل الترم الثاني «شائعات سخيفة».. وإجراءات مشددة ضد كورونا

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة عازمة على بداية الترم الثاني في المدارس يوم 19 فبراير الجاري، مهما كانت الصعوبات والتحديات الناتجة عن متحور «أوميكرون»، مشيرا إلى أن جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بدأت الاستعدادات والتجهيزات للدراسة، من خلال تعقيم المدارس ودورات المياه، لحماية الطلاب من متحور «أوميكرون».

وزير التعليم: لا يوجد أي قرار بتأجيل انطلاق الترم الثاني بالمدارس

وأوضح «شوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا يوجد أي قرار بتأجيل انطلاق الترم الثاني في المدارس، قائلا: «تأجيل الترم الثاني شائعات سخيفة، الغرض منها تشتيت أولياء الأمور والطلاب، وأن الوزارة لديها إجراءات صارمة سيتم تنفيذها في جميع المدارس، لمواجهة متحور كورونا، أوميكرون»، مؤكدا على أن الوزارة نجحت في تسيير الترم الأول وامتحانات الترم الأول، وسط تحديات وصعوبات جائحة كورونا.

وزير التعليم للطلاب: التزموا بارتداء الكمامات داخل المدارس

وطالب وزير التعليم، جميع الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس، وعدم نزعها طوال اليوم الدراسي، للحد من انتشار متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، مؤكدا على أن الوزارة ستعمل على حماية الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، من أي مكروه داخل المدارس.

إعلان تفاصيل عقد امتحانات الثانوية العامة خلال أيام

وقال «شوقي» إنه سيتم إعلان تفاصيل عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديد كيفية عقدها وأساليب الأسئلة ومحتوى الامتحانات، موضحا أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في 11 يونيو المقبل، وسط تنفيذ إجراءات مشددة لمواجهة فيروس «كورونا»، مؤكدا على أن الامتحانات ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، وأن الهدف من تغيير أسلوب الامتحانات، الارتقاء بمستوى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.