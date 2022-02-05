محور «روكسي - رمسيس» نقلة نوعية واستغلال لمسار المترو القديم

تشهد محافظة القاهرة أعمال تطوير في مختلف المجالات ومنها في مجال الطرق والنقل بإجراء توسعات وإقامة محاور جديدة لتسيير الحركة المرورية والحد من أي زحام مروري والقضاء على المشكلات التى تنجم عن المرور خلال العقود الماضية.

ومن تلك المشروعات مشروع محور روكسى- رمسيس، حيث يتضمن إنشاء طريق كوبرى القبة - رمسيس ويمتد الطريق بطول 4 كيلومتر وعرض 15 متر ويتكون من اتجاه واحد يضم 3 حارات مرورية وتم استغلال مسار المترو القديم «روكسى - رمسيس» وذلك بعمل طبقة احلال 200 ألف متر مكعب لمعالجة المياه الجوفية وذلك بإرتفاع 7 أمتار، حيث كان يتم استخراج المياه الجوفية بمعدل 15 إلى 25 ألف متر مكعب فى اليوم.

تطوير شارع السيل

وأشارت محافظة القاهرة فى تقريرها، إلى أن خطة إنشاء محور «روكسي- رمسيس» أعمال تطوير شارع السيل بطول 500 متر وعرض 30 مترا ويمتد في اتجاه واحد يتكون من 7 حارات مرورية بدلا من 3 حارات مرورية، أيضا تتضمَّن الخطة تطوير ميدان ابن سندر حيث يتم تطوير الميدان بطول 600 متر وعرض 40 مترا ليصبح 4 حارات مرورية لكل اتجاه بدلا من حارتين.

تطوير الخليفة المأمون

وأوضحت المحافظة أن أعمال التطوير تتضمن رفع كفاءة شارع الخليفة المأمون، حيث يتم تطوير الشارع بطول 4 كيلومترات وعرض 40 مترا ليصبح 5 حارات مرورية لكل اتجاه بدلا من 3 حارات، أيضا من الخطة تطوير شارع المقريزى من خلال تطوير 800 متر وعرض 45 مترا للشارع ويمتد في اتجاهين يضم كل اتجاه 5 حارات مرورية بدلا من اتجاهين.

إحياء القاهرة التاريخية

كما تواصل محافظة القاهرة مشروع إحياء القاهرة التاريخية من خلال صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع محافظة القاهرة لإعادة البريق لتلك المناطق ذات المعالم الشهيرة والإرث الحضاري العريق وجعلها مناطق جذب سياحي وإزالة التشوهات التي طالت بعض المواقع.