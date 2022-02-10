بالأسماء.. إصابة 17 بينهم 6 أطفال في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

أصيب 17 شخصا بينهم 6 أطفال، بإصابات متنوعة، أبرزها كسور متفرقة بالجسم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر تعرضهم لحادث تصادم خلال استقلالهم سيارة ميكروباص قادمين من محافظة القاهرة ومتجهين إلى محافظة سوهاج، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، حيث اصطدمت السيارة التي يستقلونها بأخرى نقل، وذلك بسبب السرعة الزائدة للسيارتين، مما تسبب في إصابتهم وإصابة مستقلي السيارة الأخرى، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

وحصلت «الوطن» على أسماء المصابين في حادث تصادم السيارتين، وهم أسنات أحمد حماد أحمد، 3 سنوات باشتباه ارتجاج وتورم أعلى الأذن اليمنى، ووالدها أحمد حماد أحمد، 35 سنة باشتباه كسر بالفقرات وجرح 1 سم بالجبهة، وأحمد أبو اليزيد أحمد، 60 سنة باشتباه كسر في الساعد الأيمن وجرح بالأنف 5 سم وجرح بالقدم اليمنى، ووليد شامخ وحيد، 37 سنة باشتباه كسر في الركبة اليمنى وإصابة بالصدر، ونعيم يوسف نعيم، 26 سنة باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وأزهار السيد أحمد، 22 سنة باشتباه كسر بالعمود الفقري وجرح 25 سم بالساق اليمنى.

نقل المصابين لمستشفى الفيوم

كما أسفر حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، عن إصابة كل من آمنة السيد أحمد، 30 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعزيز أشرف إبراهيم، 16 سنة باشتباه كسر بالكتف الأيمن وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، والباشا محمود علي عثمان، 60 سنة باشتباه كسر بالعضد الأيمن، ونادية عبده كامل، 39 سنة، باشتباه كسر بالعضد الأيمن والساق اليمنى، وإيمان عبد الحميد السيد، 49 سنة، باشتباه خلع بالكتف الأيمن، ومريم أشرف إبراهيم، 12 سنة بكدمات بالظهر، وبلومنيا أشرف إبراهيم، 3 سنوات بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم جرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام.

نقل 4 مصابين لمستشفى التأمين

كما تم نقل أربعة مصابين آخرين إلى مستشفى التأمين الصحي في الفيوم، وهم مارينا خليل إبراهيم، 15 سنة مصابة بكدمات وسحجات بالصدر والبطن، وشقيقتها كاترين خليل إبراهيم، 18 سنة مصابة بكدمات وسحجات بالوجه والصدر، وشقيقهما يسي خليل إبراهيم، 13 سنة مصاب بكدمات بالظهر والساق الأيمن، ووالدتهما شادية عشم كامل، 42 سنة مصابة بكدمات بالصدر والظهر وارتجاج بالمخ.

حادث تصادم مروع بالفيوم

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد وقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين إحداهما ميكروباص محملة بالركاب والأخرى نقل سيارات وإصابة 17 شخصاً بينهم 6 أطفال.

إتخاذ الإجراءات اللازمة

وعلى الفور هرعت 8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل 13 مصاباً إلى مستشفى الفيوم العام، بينما تم نقل الأربعة الآخرين إلى مستشفى التأمين الصحي، كما تم إزالة آثار الحادث، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.