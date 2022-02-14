توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة: معتدل في القاهرة وأمطار على السواحل الشمالية

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يستمر الاستقرار في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث يسود طقس معتدل نهارا على كل من محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري، في حين أنه سيكون مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، ويصبح مائلا للدفء على محافظات شمال الصعيد، ودافئ على محافظات جنوب الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت «الأرصاد» في بيان، إلى أنه مع بداية ساعات الليل يسود طقس شديد البرودة، وذلك على جميع أنحاء الجمهورية، ويصل إلى حد الصقيع على محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء.

طقس غدا الثلاثاء

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على القاهرة الكبري، ومحافظات الوجه البحري، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 19 درجة مئوية، في حين يسود طقس دافئ على محافظات جنوب الصعيد حيث تصل درجة الحرارة العظمي إلى 27 درجة مئوية، في حين تصل إلى 23 درجة على محافظة جنوب سيناء، ويسود طقس شديد البرودة ليلا، على كل المحافظات.

وأكدت استمرار الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر، وذلك على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، والسواحل الغربية، وشمال الصعيد ووسط سيناء، مع وجود نشاط للرياح على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء المقبل

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استمرار حالة الاستقرار في الطقس، ليسود طقس معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا، حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى خلال ساعات النهار ما بين 19-25 درجة مئوية، في حين تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 7 درجات على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، مع استمرار ظهور الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة أحيانا، وذلك على الطرق الصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود نشاط للرياح المتقطعة على بعض مدن جنوب سيناء، والسواحل الغربية.

طقس الخميس المقبل

يسود طقس معتدل نهارا على جميع محافظات الجمهورية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، حيث تصل درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية، مع ظهور شبورة مائية خفيفة على القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية، ووسط سيناء، ولا تؤثر على الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 15 فبراير:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي 23، والصغري 14.

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 16 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 07

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 10

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 17 فبراير:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24، والصغرى 16.

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.