خطوات حجز وحدة سكنية بالإسكان المتوسط.. «سكن مصر وجنة ودار مصر»

يتساءل كثير من المواطنين عن الطريقة الصحيحة للتقديم لحجز وحدة سكنية من وحدات الإسكان المتوسط «سكن مصر وجنة و دار مصر»، وفي هذا الصدد قام صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بنشر فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يوضح من خلاله كيفية التقديم لحجز وحدة سكنية من مشروعات الإسكان المتوسط.

15 مدينة على مستوى الجمهورية

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح عدد كبير من الوحدات للمشروعات الثلاثة للإسكان المتوسط «سكن مصر، جنة، ودار مصر»، وهي وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم الفوري.

كما حددت الوزارة أماكن وحدات كل مشروع، وتقع وحدات مشروع «سكن مصر»، في «أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر غرب أسيوط - الشروق».

أما وحدات مشروع «دار مصر»، فهي بمدن «السادات - و15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر».

ويشمل مشروع JANNA طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمدن «6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور».

المساحات والمقدم

تختلف مساحة الوحدات السكنية من مشروع لآخر من المشروعات الثلاثة، حيث تتراوح مساحة وحدات مشروع سكن مصر بين 106 م2 و133 م2 على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 40 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

وتتراوح مساحة وحدات مشروع دار مصر بين 100 م2 و150 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 60 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز، فيما تبلغ مساحة وحدات مشروع «جنة»، 100 م2 و151 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 80 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.