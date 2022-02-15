«س و ج» كل ما تريد معرفته عن القطار الكهربائي قبل تشغيله رسميا

تكثف وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، من أعمالها النهائية لافتتاح مشروع القطار الكهربائي الخفيف أمام الركاب، رسميًا خلال الأيام المقبلة؛ لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في مناطق المشروع؛ لمواجهة انتشار متحور أوميكرون؛ للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين.

وفي السطور التالية تقدم «الوطن» كل ما تريد معرفته عن أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف قبل تشغيله رسميا أمام الركاب:

ما نسبة تنفيذ أعمال مشروع القطار الكهربائي حتى الآن؟

بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمرحلتين الأولى والثانية بمشروع القطار الكهربائي الخفيف «السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان» نحو ما يقرب من 91%.

كم عدد كباري السيارات التي يشملها مشروع القطار الكهربائي؟

مشروع القطار الكهربائي يحوى على 4 كباري سيارات، هي «الهايكستب والمستقبل 1 والمستقبل 2 والشروق» ونفّذت بنسبة 100%.

كم عدد الأنفاق التي يشملها المشروع؟

يشمل مشروع القطار الكهربائي على 3 أنفاق، وتم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100%، وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقين لمسار القطار وهما «نيو هليوبوليس، وبدر».

ومتى سيتم التشغيل التجريبي لمشروع القطار الكهربائي؟

بدأ التشغيل التجريبي لمشروع القطار الكهربائي الخفيف، منذ ما يقرب من شهرين، ولا يزال التشغيل مستمرًا؛ للتأكد من سلامة السكة وكهربة الإشارات والاتصالات ووحدة التحكم المركزى، قبل افتتاحه رسميا.

وكم عدد الكباري في مسار القطار الكهربائي؟

يضم مسار القطار الكهربائي الخفيف 7 كباري وهي «الإسماعيلية وجنيفا والروبيكي 1 و2 والسويس والعاصمة 1 والعاصمة 2».

ما تكلفة قطارات مشروع القطار الكهربائي؟

سيتم توريد 22 قطارًا كهربائيا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 227 مليون دولار، ووصل حتى الآن 12 قطار، حيث يتكون كل قطار من 6 عربات، وجارٍ شحن الـ10 قطارات المتبقية، والتي تصل تباعاً وفقا للمواعيد المحددة.

وكم تبلغ سعر تذكرة القطار الكهربائي؟

ما زالت هناك مناقشات بين وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، لتحديد سعر التذكرة، وهناك مقترحات لم تعتمد حتى الآن، حيث من الممكن أن تكون سعر التذكرة 15 جنيها أو 20 جنيها أو 25 جنيها.

متى سيتم تشغيل القطار الكهربائي رسميا أمام الركاب؟

يتم تشغيل القطار الكهربائي الخفيف تجريبيًا؛ للتأكد من سلامة السكة ونظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى، حيث من الممكن أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع من محطة عدلي منصور حتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، منتصف مارس المقبل.

وكم عدد الركاب الذين سينقلون عبر القطار الكهربائي؟

سيتم نقل ما يقرب من 500 ألف راكب يوميا عبر القطار الكهربائي.

وكم تبلغ مساحة ورشة القطار الكهربائي؟

ورشة القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎متواجدة بمدينة بدر، وتشمل 26 مبنى وتبلغ مساحتها 80 فدانا.

وما السرعة التصميمية لمشروع القطار الكهربائي؟

تبلغ السرعة التصميمية للقطار الكهربائي ‏‏120 كم/ الساعة‎.

أكد اللواء الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أعمال التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي مستمرة، مشيرًا إلى أنه سيتم توريد 10 قطارات جديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحًا أن القطار الكهربائي ينفذ طبقا للمواصفات العالمية، وسيقدم خدمات أوروبية لجميع مرتادي من الركاب.