السكة الحديد تستعد للترم الثاني بوحدات إسعافية وفرق طوارئ وقطارات إضافية

أعلنت هيئة السكة الحديد، بدء الاستعدادات النهائية لبداية الترم الثاني في المدارس والجامعات، والمنتظر أن يبدأ يوم 19 فبراير الحالي، من خلال تجهيز القطارات وصيانتها، وفتح باب الاشتراكات لتجديد اشتراكات الطلاب الشهرية والسنوية، وتجهيز منافذ بيع تذاكر متنقلة في المحطات لمنع الزحام أمام شبابيك التذاكر، وتجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانًا، علاوة على تجهيز فرق طوارئ للتدخل السريع حال حدوث أي معوقات.

السكة الحديد: إجراءات صارمة لمواجهة أوميكرون

وقال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إنّ الهيئة تنفذ إجراءات صارمة داخل المحطات على مستوى الجمهورية وعربات القطارات لمواجهة أوميكرون، لحماية الركاب المسافرين من أي مكروه، لافتا إلى أنّ الهيئة بدأت بالفعل الاستعدادات النهائية لبداية الترم الثاني في المدارس والجامعات، لتوفير سبل الراحة للطلاب والطالبات خلال استقلالهم القطارات.

السكة الحديد: توفير فرق طوارئ للتدخل السريع حال حدوث أزمات

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أنّه سيتم توفير فرق طوارئ ونشرها بالمحطات، للتدخل السريع حال حدوث أي أزمات قد تؤثر على حركة سير القطارات، مشيرا إلى أنّه سيتم توفير قطارات إضافية سيتم الدفع بها وقت الضرورة، تزامنا مع بداية الترم الثاني، موضحا أنّ جميع المحطات وعربات القطارات ستخضع لأعمال تعقيم وتطهير بشكل يومي، لحماية الركاب والطلاب من متحور كورونا الجديد أوميكرون.

السكة الحديد: أوميكرون لن يؤثر على حركة القطارات

ومن جهته، أوضح المهندس مصطفى أبوالمكارم رئيس هيئة السكة الحديد، لـ«الوطن»، أنّ هناك إجراءات مشددة داخل المحطات وعربات القطارات لحماية الركاب من أوميكرون، منوها بأنّ متحور أوميكرون لن يؤثر على حركة القطارات، تزامنا مع بداية الترم الثاني في المدارس والجامعات، والهيئة مستعدة تماما لبداية الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2022، المنتظر أن يبدأ في 19 فبراير الحالي.