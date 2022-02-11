خطة للقضاء على البطالة وتوفير مشروعات في 10 محافظات قريبا

تواصل الدولة جهودها للارتقاء بالخدمات في صعيد مصر، وتبحث حاليًا توفير فرص للاستثمار في 10محافظات، وبحث فرص إقامة المشروعات والصناعات المختلفة التي تتناسب مع طبيعة كل منطقة ومواردها واحتياجاتها، مع توفير مزيد من فرص العمل لتشغيل واستيعاب أكبر عدد من الشباب في المشروعات، والعمل على تحسين دخولهم وفق توجيهات الدولة.

تقرير لوزارة التنمية المحلية

وأكدت وزارة التنمية المحلية في تقرير لها أنها وجهت المحافظات بالصعيد بتشكيل فرق للتنمية الاقتصادية، لحصر البيانات الاقتصادية والميزات التنافسية، ومن الإجراءات والخطوات الجاري اتخاذها في إطار تنمية وتطوير الصعيد، وتوفير الاستثمارات والعمل للحد من الهجرة الداخلية ودعم موارد وإمكانيات كل محافظة، التالي:

- الإعداد لمؤتمر لوضع خريطة للاستثمار بمحافظات الصعيد، وتوفير كل الدعم للمستثمرين.

- تكليف فريق عمل بوزارة التنمية المحلية بمراجعة الدراسات، والأبحاث التي جرى إعدادها لكل محافظة.

حصر الفرص والأيدي العاملة

- وطالبت المحافظات بحصر الفرص الاستثمارية والأيدي العاملة لإقليم صعيد مصر.

مسح اقتصادي

- إطلاق مسح اقتصادي لكل محافظة، وحصر استثمارات الحكومة لدعم الاستثمار خاصة في مجال البنية الأساسية أو المعلوماتية أو تيسير الاستثمار ودعم القطاع الخاص.

- التنسيق مع هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية والجهات الاقتصادية المعنية، لتحديد الفرص الاستثمارية القابلة للتنفيذ الفوري لطرحها على المستثمرين المحليين والأجانب.

- حصر الفرص الاستثمارية لكل محافظة وفق احتياجاتها ومواردها وإعداد خريطة للاستثمار في القطاعات المتنوعة.

- تفعيل دور المحافظات وإزالة العراقيل وتيسير الإجراءات لجذب المستثمرين.

دعم القطاع الخاص

- العمل على دعم وتشجيع القطاع الخاص لدعم التنمية بالصعيد.

- الاستفادة من الخدمات ومشروعات البنية التحتية من طرق ومحاور ومرافق وغيرها التي تُنفذ في الصعيد لدعم الاستثمار.

- إعداد قاعدة بيانات للفرص الاستثمارية بكل محافظة، متضمنة العمالة والمشروعات المتاحة والخامات الموجودة بكل محافظة لترتيب الأولويات خلال السنوات المقبلة.

مواجهة البيروقراطية

- تحديد المجالات الصناعية والزراعية والسياحية بكل محافظة لتهيئة المناخ الجاذب لإقامة المشروعات.

- إزالة أي صور وأشكال للبيروقراطية والمعوقات الموجودة على أرض الواقع لتشجيع العمل والاستثمار.

- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقرى والنجوع من خلال صندوق التنمية المحلية، وبرنامج مشروعك لتحسين دخول الشباب والمرأة.