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محمود مسلم

ضبط رجل عذب طليقته في منزله.. ذهبت لرؤية أبنائها فضربها حتى الموت

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الوطن
11:59 ص | الثلاثاء 15 فبراير 2022
ارشيفية

ارشيفية

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، بوفاة زوجة والده «ربة منزل» مقيمة بذات العنوان، وبالانتقال والفحص عُثر على جثة سالفة الذكر داخل الشقة محل البلاغ، وتبين وجود سحجات وجروح بمناطق متفرقة بالجسم.

حادث سير بـ توك توك

وبسؤال المُبلغ قرر بأنّه حال سير المتوفية بمحل سكنها، اصطدمت بها دراجة بخارية مركبة «توك توك» محدثا إصابتها المنوه عنها والتي أودت بحياتها، ولاذ قائدها بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبيّن عدم صحة رواية المُبلغ، وبإعادة مناقشته عدل عن أقواله وقرر بأنّ المجني عليها انفصلت عن والده، وحال حضورها لمسكنهما لرؤية أبنائها من والده، احتجزها داخل شقته وتعدى عليها بالضرب محدثا إصابتها المشار إليها، ثم اكتشف وفاتها متأثرة بإصابتها، وقرر اختلاق الواقعة خشية مساءلة والده قانونيا.

ضبط المتهم

وبتقنين الإجراءات تم ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء في أقوال نجله أيدها، وأنّه ارتكب الواقعة نظرا لوجود خلافات بينهما على خلفية انفصالها، ورفعها دعوى خلع ضده، وتم بإرشاده ضبط الأدوات المستخدمة في رتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

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