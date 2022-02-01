10 مزايا وأهداف لقصة «حياة وكريمة».. منها ربط المصريين في الخارج بوطنهم

«قلب واحد بيحب مصر.. ‎عيون بتشوف الجمال وعزيمة متعرفش المحال..‎ إيدين تبادر بالخير وعقل يفكر دايما في الغير.. ‎حياة وكريمة ‎في أي مكان في الدنيا‎.. نتلاقى بكل ود ما يفرقنا حد».. أبيات شعر، تضمنتها قصة «حياة وكريمة»، التي أصدرتها دار «نهضة مصر»، للكاتبة سماح أبو بكر عزت، لترصد خلالها إنجازات وجهود الدولة المصرية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أهداف ومزايا قصة «حياة وكريمة»، وفقا لما صدر عن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في بيان لها.

أهداف ومزايا قصة «حياة وكريمة»

1- تقوم قصة «حياة وكريمة»، بتسليط الضوء على ما تم تطويره في صعيد مصر، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

2- ترتكز قصة «حياة وكريمة»، على تعريف أبناء المصريين بالخارج، بطبيعة حياة أهالي مدينة أسوان.

3- تشير قصة «حياة وكريمة» إلى ربط أبناء المصريين بالخارج، في مختلف دول العالم، بوطنهم الأم مصر.

4- تبرز قصة «حياة وكريمة»، أهمية المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، وخاصة تعزيز الهوية المصرية، لأبناء الجيلين الثانى والثالث للمصريين بالخارج.

5- تهدف قصة «حياة وكريمة»، إلى تعليم الأجيال المصرية الناشئة بالخارج بلغتهم وهوية وطنهم، ضمن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي».

6- يتميز مضمون قصة «حياة وكريمة»، بكونه قالب فني شيق.

7- تميزت قصة «حياة وكريمة»، بتجسيدها ملامح الجمهورية الجديدة، من خلال استخدام عناصر عدة.

‎8- تهدف القصة إلى التعريف بجهود الدولة المصرية للارتقاء بحياة المصريين في قرى مصر على مستوى الجمهورية.

9- سيتم توزيع نسخ من قصة «حياة وكريمة»، على الأطفال المصريين بالخارج.

10- كما سيتم إمداد مؤسسة «حياة كريمة» بنسخ من القصة.

توزيع نسخ قصة «حياة وكريمة» على أبناء المصريين في الخارج

وجدير بالذكر، أن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد أوضحت فى بيان لها، أن قصة «حياة وكريمة»، تناقش مبادرتين رئاسيتين، وهم مبادرة «حياة كريمة»، ومبادرة «اتكلم عربى»، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع نسخ من قصة «حياة وكريمة»، لأبناء المصريين بالخارج، لربطهم بوطنهم الأم مصر.