بدء العمل بمكاتب السجل التجاري المميز وتسجيل العلامات التجارية بالأقصر

أطلقت الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر وبالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل الرسمي بمكتب السجل التجاري المميز ومكتب تسجيل العلامات التجارية وذلك بمقر الغرفة التجارية بالمحافظة.

صلاح خليل: افتتاح مكتب السجل التجاري المميز نقلة كبيرة

وقال المحاسب صلاح خليل رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، إنَّ المكتب قد بدأ في تقديم خدماته للمجتمع التجاري عقب الافتتاح الرسمي الذي حضره افتراضيًا الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وأوضح أنَّ افتتاح مكتب تسجيل العلامات التجارية بالأقصر يعد نقلة كبيرة في الخدمات التي تقدمها الغرفة التجارية للمجتمع التجاري بالصعيد، فقد حرم الصعيد من هذه الخدمات لعقود طويلة وتكبد عناء السفر للقاهرة لإنهاء تلك النوعية من الخدمات.

مقام على مساحة 120 مترًا

وأشار «خليل»، إلى أنَّ مكتبي السجل التجاري المميز بالغرف التجارية بمحافظاتي الأقصر وأسيوط متاحة حاليًا لتقديم خدمات التسجيل التجاري وتسجيل العلامات التجارية لخدمة الوجه القبلي والصعيد.

وأضاف أنّ المكتب الجديد أقيم على مساحة 120 مترًا ويقدم خدماته من خلال 10 نوافذ للخدمة لإنهاء جميع عمليات التسجيل التجاري في مدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة، موضحًا أنَّ تسهيل وميكنة المعاملات والتسجيل سيحدث تنمية حقيقة في حركة التجارة الداخلية في صعيد مصر كما سيسهل مناخ إنهاء الأعمال.