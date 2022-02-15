الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيا بينهم 5 أطفال

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 18 فلسطينيا بينهم 5 أطفال من عدة مناطق بالضفة الغربية.

قوات الاحتلال تعتقل 5 أطفال

وقالت مصادر أمنية، إنّ الاحتلال اعتقل 3 أطفال في محافظة الخليل بعد مداهمة منازلهم في جبل أبو رمان، كما اعتقلت فتيين من بلدة بيت أمر شمال الخليل، بعد مداهمة منطقتي القرنة وقاع الحارة، وتفتيش عدة منازل، وهما الطفلان محمد خالد راتب الصليبي، 15 عاما، وعبدالرحمن نسيم حسين زعاقيق، 14 عاما، ونقلتهم إلى معسكر عصيون شمال الخليل.

كما اعتقل الاحتلال الإسرائيلي، شابا من مخيم الأمعري في رام الله، إضافة إلى أسيرين محررين وشاب من بلدة سنجل.

اعتقال 4 فلسطينيين

وفي بيت لحم جنوب الضفة الغربية، اعتقل جنود الاحتلال 4 فلسطينيين بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي القدس، اعتقل جيش الاحتلال شابين وأسيرا محررا أمضى ما يزيد على 13 عامًا في سجون الاحتلال، كما اعتقلت شابا من مخيم عسكر شرق مدينة نابلس، وآخر بعد اقتحام منزله بقرية كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية الشمالية الغربية.