رئيس التحرير

محمود مسلم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيا بينهم 5 أطفال

كتب:

أ ش أ
12:35 م | الثلاثاء 15 فبراير 2022
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 18 فلسطينيا بينهم 5 أطفال من عدة مناطق بالضفة الغربية.

قوات الاحتلال تعتقل 5 أطفال 

وقالت مصادر أمنية، إنّ الاحتلال اعتقل 3 أطفال في محافظة الخليل بعد مداهمة منازلهم في جبل أبو رمان، كما اعتقلت فتيين من بلدة بيت أمر شمال الخليل، بعد مداهمة منطقتي القرنة وقاع الحارة، وتفتيش عدة منازل، وهما الطفلان محمد خالد راتب الصليبي، 15 عاما، وعبدالرحمن نسيم حسين زعاقيق، 14 عاما، ونقلتهم إلى معسكر عصيون شمال الخليل.

كما اعتقل الاحتلال الإسرائيلي، شابا من مخيم الأمعري في رام الله، إضافة إلى أسيرين محررين وشاب من بلدة سنجل.

اعتقال 4 فلسطينيين

وفي بيت لحم جنوب الضفة الغربية، اعتقل جنود الاحتلال 4 فلسطينيين بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي القدس، اعتقل جيش الاحتلال شابين وأسيرا محررا أمضى ما يزيد على 13 عامًا في سجون الاحتلال، كما اعتقلت شابا من مخيم عسكر شرق مدينة نابلس، وآخر بعد اقتحام منزله بقرية كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية الشمالية الغربية.

اقرأ المزيد:

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 4 فلسطينيين بزعم تورطهم في إطلاق نار بالضفة الغربية

  الاحتلال الإسرائيلى يصيب طفلا فلسطينيا برصاصة مطاطية في الرأس

الاحتلال الإسرائيلى يدمر 11 مطبعة ومكتبة فى فلسطين منذ بداية 2021

الاحتلال الإسرائيلى ينفذ عمليات هدم واسعة بالأغوار والقدس
بقلم أ ش أ