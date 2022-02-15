الزراعة تكشف عن أنشطة وجهود مديريات الطب البيطري

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 28 من إصدار «الزراعة في كل مصر» بالإنفوجراف، يوضح جهود وأنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 8 حتى 14 فبراير الحالي.

واشار الانفوجراف الى ان مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، استقبلت مستشار وزير الزراعة للمتابعة وذلك لمتابعة منظومة الاسمدة ورفع كفاءة الأصول، كما شنت مديرية الطب البيطري، حملة على المحلات وأسواق اللحوم، حيث تم ضبط 30 طن و 380 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر، كما تم الانتهاء من تحصين 24 الف و248 رأس ضد امرض الجلد العقدي وجدري الأغنام و الطاعون، وتحصين 10 الاف و 764 راس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع، كما تم عقد 15 ندوة ارشادية حول أهمية التحصين و الوقاية من الامراض المشتركة و مرض السعار، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، استمرار الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية، وإزالة عدد 30 حالة، وحرث الارض لا عادة زراعتها، كذلك تم تنفيذ مدرسة حقلية حول دودة الحشد الخريفية بمركز طوخ وذلك لتوعية المزارعين.

وخلال هذا الاسبوع، استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية وفد المركز الدولي للزراعة، وذلك لتبادل الخبرات بين جميع الدول الصديقة في شتي مجالات القطاع الزراعي، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية اجتماع تنسيقي بحضور رئيس الادارة المركزية لحمايه الأراضي بوزارة الزراعة، لمتابعه تنفيذ قرارات المنع على مستوى القاعدة، كما تم استضافة قافلة توعوية زراعية بالإدارة الزراعية بتلا واستهدفت المهندسين الزراعيين، كما تم تنغيذ ندوة حول المشروعات الكبرى بالتنسيق والتعاون مع جامعه المنوفية ومركز إعلام تلا وبمقر الادارة الزراعية بتلا، كما تم عقد عدد (34) ندوة بجميع مراكز المحافظة، تناولت عددا من الموضوعات على رأسها الاعداد لزراعة القمح، الري الحديث وتجميع الالبان.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، 17 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 194 مركز لبيع وتداول اللحوم، كما تم الانتهاء من تحصين اكثر من 44 الف جرعة ضد مرضى التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام، وتحصين اكثر من 5 الاف جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتحصين اكثر من 2800 جرعة ضد مرض التسمم الدموي، كما تم أيضا تنظيم 58 ندوة ارشادية و 138 لقاء إرشادي وذلك للتوعية بالمشروعات القومية، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة استمرار حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مراكز: آيتاي البارود، الدلنجات، شبراخيت، كما تم المرور على زراعات القمح والحقول الإرشادية.

كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية، حملات على المحلات والأسواق لردع المخالفين حيث تم ضبط 56 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 31 الف و 511 راس ضد جدري الضأن والجلد العقدي، و 2200 ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، 368 راس ضد مرض الحمى القلاعية، 368 راس ضد مرض حمى الوادي المتصدع، و 368 راس ضد مرض التسمم الدموي ، كما تم عقد 17 ندوة ارشادية.

ونظمت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، ندوه خاصة بمحصول بنجر السكر، كما قامت لجنة المكافحة بالمرور على الجمعيات الزراعية، وحصر كافه البيانات الخاصة بأرصدة المبيدات والمساحات المنزرعة بكل زمام، كذلك تم عقد الندوة الارشادية التاسعة، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة موقف الأسمدة، كما تم المرور على الزراعات القائمة على نظم الري الحديث، وزراعات القمح والزراعات الشتوية بنواحي المحافظة،

وخلال هذا الاسبوع واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، متابعة عمليات صرف الأسمدة، فضلا عن حصر المبيدات بالجمعيات، كما تم عقد ندوة حول تربيه وإنتاج نحل العسل، كما تم عقد اجتماع مع مسئولي الارشاد الزراعي بالمديرية والإدارات الزراعية والمزارعين والمهتمين بزراعة محصول الزيتون، كما تم عقد اجتماع مع جهاز المكافحة، ومناقشة اعمال الرقابة علي المبيدات والمكافحة، كما انهت مديرية الطب البيطري اعمال 7 قوافل بيطرية علاجية وإرشادية مجانية، تم تنفيذها منذ بداية شهر فبراير الجاري، لتقديم أوجه الرعاية الطبية للماشية، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا المرور على الزراعات الشتوية للاطمئنان على حاله المحاصيل الزراعية، وخاصة محصول القمح المنزرع على مصاطب.

كما طرحت مديرية الزراعة بجنوب سيناء ٧٠٠٠ دجاجة تسمين بمدينة نويبع وذلك بأسعار البورصة بدون اي هوامش تسويقيه، كما تم متابعة تشغيل مركز تجميع الألبان والتأكد من تنفيذ التعليمات الخاصة بجودة الألبان، كذلك تم توفير بيض المائدة لمواطني مدينة الطور بأسعار مخفضة، كذلك نفذت إدارة الإرشاد الزراعي الندوة الإرشادية السابعة لمحصول القمح، واستأنفت المديرية برنامج القوافل الزراعية التنموية لإجراء عمليات الرش الوقائي وعلاج بؤر الإصابة بسوسة النخيل الحمراء ، كما تم المرور علي القطاع الزراعي بجميع مدن المحافظة لمتابعة آثار حالة الطقس علي الزراعات الشتوية.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران حاليا ٤ اصدارات رسمية، الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعي والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.