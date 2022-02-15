خطوات الحجز الإلكتروني لوحدات الإسكان المتوسط «فيديو»

يبدأ الحجز الإلكتروني لوحدات الإسكان المتوسط، اليوم، ضمن مشروعات «سكن مصر»، «دار مصر»، «جنة»، على الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، على أن تستمر المرحلة الأولى من الحجز، حتى 8 مارس المقبل، للمواطنين من متوسطي الدخل، وذلك ضمن مبادرة التمويل العقاري، التي أطلقها البنك المركزي، بفائدة تتراوح بين 3% و8%.

وشارك صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، مقطع فيديو، مدته دقيقتين، عبر حسابه الرسمي على منصة الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب»، عن التسجيل والحجز الإلكتروني، يشرح فيه خطوات تفصيلية، لطريقة الحجز الإلكتروني على الموقع، من خلال اتباع خطوات عدة، تسهيلًا على المواطنين عملية الحجز الإلكتروني.

وتتمثل خطوات الحجز الإلكتروني لوحدات «سكن مصر، دار مصر، وجنة»، في خطواتٍ عدة، عقب سداد مقدم جدية الحجز، وهم:

1- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال هذا الرابط.

2- ستجد أمامك الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني، والتي تتضمن مقطع الفيديو التوضيحي، وعددًا من الخيارات، إلى جانب تفاصيل الوحدات السكنية المطروحة بالمشروعات الثلاثة.

3- اختيار «تسجيل مستخدم جديد».

4- تسجيل البيانات الأساسية، والتي تتمثل في:

الاسم كما هو مدون بالبطاقة الشخصية.

كتابة الرقم القومي.

كتابة رقم الهاتف المحمول.

تحديد كلمة المرور الخاصة بك.

ستصل إليك رسالة على الهاتف المحمول، لتأكيد كلمة المرور.

الضغط على خيار «تسجيل».

6- سيتم إرسال رسالة لتأكيد كلمة المرور، واختيار «تفعيل».

7- اختار المشروع السكني الذي ترغب في الحصول على وحدة سكنية داخله.

8- اختيار التقديم على وحدة سكنية.

9- قم بقراءة الإقرار جيدا، ثم اضغط «موافق».

10- ستفتح أمامك استمارة تقديم طلب حجز وحدة سكنية.

11- تسجيل البيانات الأساسية كافة، وادخل المستندات المطلوبة للحجز، بصيغة (pdf)، في ملف واحد، وهي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.

- مستندات إثبات الدخل لصاحب الطلب.

- إيصال مرافق حديث لسكن صاحب الطلب.

- استمارة الحجز.

- الإقرار موقع من المتقدم للحجز.

- إيصال سداد مقدم جدية الحجز.

- قيد عائلي مُميكن.

12- الضغط على «إرسال».

13- تظهر الصفحة الشخصية لصاحب الطلب، وإرسال عبارة «تم إرسال طلبكم بنجاح».

14- يتاح تعديل الطلب مرة أخرى، من خلال اختيار «تعديل الطلب»، عقب الإنتهاء من الخطوات السابقة.

15- عقب فتح الموقع مرة أخرى لحجز الوحدة السكنية، يتم اختيار «مستخدم حالي»، ثم الدخول لحجز وحدة سكنية بكود معين، ستصل لك رسالة بكود وتفاصيل الوحدة السكنية التي قمت بحجزها.