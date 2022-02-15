«كريمة» في جعلتني مجرما.. معلومات عن دنيا مسعود بطلة فيلم بشتقلك ساعات

تشارك الفنانة المصرية دنيا مسعود، في بطولة فيلم «بشتقلك ساعات»، من إخراج محمد شوقي حسن، الذي أثار العديد من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بمجرد الإعلان عن قصة هذا العمل السينمائي.

قصة فيلم «بشتقلك ساعات»

ويتناول فيلم «بشتقلك ساعات»، قصة حب بين رجيلن مثليين، كما يتحدث هذا العمل السينمائي عن كيفية مخاطبة العرب عن المثلية الجنسية في الثقافة العربية الشعبية، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن دنيا مسعود، بطلة هذا الفيلم.

من هي دنيا مسعود؟

دنيا مسعود، ممثلة ومطربة مصرية، وُلدت في الإسكندرية، واتجهت لدراسة المسرح في جامعة مصر بالإسكندرية، وكان ظهورها الفني لأول مرة مطربة، عام 2001، مع فرقة شرقيات.

اتجهت «مسعود» إلى تأسيس شركة خاصة بها، وأطلقت عليها اسم «فيونكات دنيا»، وعن طريق هذه الفرقة غنت عددًا من الأغاني، والتي كان من بينها، «بتناديني تاني ليه»، و«ع اللي إتغرب»، «روق الأناني»، و«ببيع ياسمين»، وغيرها من الأعمال الغنائية التي للاقت نجاحًا وقبولًا منذ طرحها.

دنيا مسعود تتجه إلى التمثيل

اتجهت الفنانة إلى التمثيل في عام 2002، من خلال مشاركتها في فيلم «خلي الدماغ صاحي»، وجسدت خلال أحداث هذا العمل شخصية «سلوى»، من إخراج محمد صلاح أبوسيف، وتأليف منى الصاوي.

أعمال دنيا مسعود في مجال السينما

توالت بعدها أعمال الفنانة دنيا مسعود السينمائية، والتي كان من أشهرها، «جعلتني مجرمًا»، إذ لعبت دور «كريمة»، أمام الفنان أحمد حلمي، من إخراج عمرو عرفة، وتأليف نادر صلاح الدين، والذي عرض في عام 2006، وفيلم «في شقة مصر الجديدة»، وقدمت مسعود خلاله شخصية «رضوى»، تأليف وسام سليمان، وإخراج محمد خان، وغيرها من الأفلام.

دنيا مسعود تدخل مجال الدراما التليفزيونية

دخلت الفنانة دنيا مسعود، مجال الدراما، من خلال مشاركتها في بعض المسلسلات، مثل: «قلب حبيبة»، و«حارة العوانس»، و«عيش أيامك»، و«أهل كايرو»، وغيرها من المسلسلات.