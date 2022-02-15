افتتاح مركز خدمة عملاء بمياه القليوبية لخدمة 120 ألف مشترك بطوخ

افتتح المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، مركز خدمة عملاء فرع طوخ، وقال رئيس شركة مياه القليوبية، إن المركز يعد من أكبر منافذ خدمة العملاء بالمحافظة، ويعمل بنظام الشباك الموحد، ليستقبل شكاوى واستفسارات وتعاقدات العملاء من خلال 11 شباكاً لتقديم الخدمة.

المركز يخدم أهالي طوخ و11 قرية تابعة

وأضاف أن المركز يخدم مدينة طوخ والقرى التابعة لها، وعددها 11 قرية، لخدمة 120 ألف مشترك.

منظومة العدادات مسبقة الدفع

وتفقد «مجاهد» منظومة العمل ومنظومة العدادات مسبقة الدفع، واستمع إلى شرح من رئيس القطاع التجاري لخطوات التعامل مع العملاء منذ دخولهم المركز، فضلًا عن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجري تطبيقها سواء للعاملين أو للمترددين، مؤكدًا ضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين من خلال الخطوط الساخنة، والتنسيق بين كل الجهات لحل تلك الشكاوى.

وتابع بأن الشركة تسعى لمواكبة الوسائل المتطورة التي تحقق راحة العميل ورضاه وتؤدي الخدمة في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن تلك الخطوة تأتي في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.