«مياه القليوبية» تعلن حاجتها لسائقين.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة سائق من 5 تخصصات في قيادة المعدات، وهي سائق درجة أولى، وسائق درجة ثانية، وسائق درجة ثالثة، وسائق جرار زراعي، وسائق معدات ثقيلة «لودر حفار على عجل - حفار على كاتينة»، وذلك وفق الإعلان رقم 6 لسنة 2022 للشركة.

شروط يجب توافرها في المتقدمين للوظيفة

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لتلك الوظائف، وهي أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الدقهلية والمقيمين بها وفقاً لبطاقة الرقم القومي الصادرة في تاريخ سابق للإعلان، وأن يكون من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل، وألا يزيد السن في 1 يوليو 2022 عن 30 عاماً للدرجتين الثانية والثالثة، و35 عاماً للدرجة الأولى والجرار الزراعي والمعدات الثقيلة.

واشترطت الشركة، أن يجيد المتقدم القراءة والكتابة، ويثبت ذلك بشهادة محو الأمية أو مرحلة من مراحل الشهادة الابتدائية أو الشهادة الإعدادية فقط ، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها قانوناً، وأن يتقدم بإقرار كتابي موثق حال التعاقد معه بعدم المطالبة بأي تسويات بالمؤهل الأعلى، سواء كان حاصلا عليه قبل الخدمة، أو حصل عليه أثناء الخدمة.

الشروط العامة وطريقة تقديم الطلبات

وتتضمن الشروط أيضًا أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة، وفي أي فرع من فروع الشركة، واجتياز الاختبارات التي يتم تحديدها بمعرفة الشركة، وأن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.

ووفقا للإعلان، سيتم اختيار المتقدمين وفقا لترتيب النتيجة النهائي، وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بالشركة.

وتقدم الطلبات إلكترونيا علي النموذج المعد فقط على الموقع الإلكتروني للشركة (www.dkwasc.com.eg)، ولن يلتفت لأي طلبات ترد للشركة باليد أو البريد أو سبق تقديمها، ويلتزم المتقدم شخصياً بإحضار أصول وصور المستندات عند طلبها، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان الاختبارات على موقع الشركة الإلكتروني، والشركة غير ملزمة بإخطار المتقدمين بالبريد بميعاد ومكان الاختبار.