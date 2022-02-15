هيبة: ملف حقوق الإنسان هو البوابة الملكية للتدخل في شئون الدول الداخلية

أكد المهندس محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ، أنّ اللجنة أعدت خطة عمل منذ صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بمقر مجلس الشيوخ، اليوم، مع السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في حضور عدد من أعضاء المجلس القومي بينهم محمد أنور السادات ومحمد إسماعيل وإسماعيل عبد الرحمن وأنس جعفر، وقال «هيبة»، إن مصر تواجه هجوم شرس من البوابة الملكية للتدخل في الشئون الداخلية لأي دولة عبر ملف حقوق الإنسان.

وأوضح «هيبة»، في كلمته، أنّ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أعلنها رئيس الجمهورية تمثل نقل حقيقية لملف حقوق الانسان مشيرا إلى أن لقاءات عديدة مع سفراء الاتحاد الأوربي، أسفرت عن اشادات بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

وشدد على أهمية التعاون لتنفيذ الاستراتيجية عبر تشكيل ورش عمل مشتركة بين اللجنة بمجلس الشيوخ والمجلس القومي لحقوق الانسان، لافتًا إلى أن بعض من يستخدمون حقوق الانسان في الهجوم على مصر لا ينظرون إلى الإنجازات التي تتم وهي إنجازات غير موجودة ولا مسبوقة في دول العالم، ومنها مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويستفيد منها 60 مليون مصري في أكبر مشروع في العالم وهي من صميم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ولكن البعض يتحدث عن حقوق أخرى.

وتحدثت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول المجلس الجديد وتشكيله على أنه المجلس الأول في تاريخ مجالس حقوق الانسان الذي يتم انتخابه من قبل البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ إضافة إلى أن المجلس منوط بمسئولية كبيرة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان كأول استراتيجية بمفهوم مصري وليس غربي لحقوق الانسان.

وأشادت «خطاب»، بالتشكيل الجديد للمجلس حقوق الانسان والذي يضم قامات كبرى موضحة أن المجلس يتحمل مسئولية كبيرة، وهو في حالة اجتماع وتشاور دائم حيث تم تشكيل اللجان بديمقراطية وبدأت خطة عمل اللجان بالفعل، مشيرة إلى أن المجلس القومي ليس جهة تنفيذية بل آلية وطنية مستقلة جرى إنشائها وفق مبادئ اتفاق باريس.