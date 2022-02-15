مدير «السعيدية الثانوية» عن واقعة التقدير الضعيف: اللجنة لم ترصد أي خطأ في التصحيح

حصول عدد من طلاب ثانوية الخدمات بمدرسة السعيدية بالجيزة على تقدير «ضعيف»، أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع حصول دفعة كاملة من مدرسة الثانوية بنين بجرجا على نفس التقدير في نتيجة الفصل الدراسي الأول، وعلى الفور وجه أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، بحل المشكلة، والبت في النتيجة للوقوف على أسباب حصول عدد كبير من الطلاب على هذا التقدير.

دقة التصحيح في الامتحانات

وكشف حسين عبدالحكيم، مدير مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين، محافظة الجيزة، التفاصيل الكاملة حول الواقعة، قائلاً: «عقب إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي وجد عدد من طلاب الصف الأول من طلاب ثانوية الخدمات أنفسهم حصلوا على تقدير ضعيف في بعض المواد»، مضيفا: «المدرسة استقبلت لجنة مشكلة من قبل المديرية والإدارة التعليمية، للبت في تصحيح الامتحانات والدرجات التي حصل عليها الطلاب، والتي أثبتت دقة التصحيح في الامتحانات، ولم ترصد أي خطأ».

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى إضافة عدد من الدرجات لبعض الطلاب كنوع من الرأفة للطلاب، مؤكداً أن مستوى الطلاب نفسه ضعيف وستعمل المدرسة على تحسينه خلال الفصل الدراسي الثاني بمجموعة من البرامج التعليمية وتوجيههم للاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة.

فتح باب التظلم أمام طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

وأشار مدير مدرسة السعيدية، إلى أن عدد طلاب ثانوية الخدمات 300 طالب، والمدرسة حريصة على توفير تعليم على مستوى جيد لهم، منوها بأن امتحانات الفصل الدراسي الأول سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، ولم يرصد أي شكوى من قبل الطلاب حول نوعية الأسئلة، التي ركزت على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأضاف أنه جرى فتح باب التظلم أمام طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لمدة 15 يوما، ويجرى التظلم مقابل 40 جنيها للمادة، وفقا لقرارات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.