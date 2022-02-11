مدرسة السعيدية بالجيزة تتيح نتيجة أولى ثانوي 2022 بالـ«كيو آر كود»

كشف حسين عبدالحكيم، مدير مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن إتاحة نتيجة الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول عبر خاصية جديدة، وهي خاصية الـ«كيو آر كود»، والتي تسهل على الطالب الحصول على النتيجة عبر خاصية تشبه علامة تطبيق الـ«واتس آب».

الحصول على النتيجة بسهولة

وأضاف «عبدالحيكم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الخاصية الجديدة توفر على الطلاب النتيجة بسهولة وفي وقت أقل، موضحًا أن هذه الخاصية تتيح عدم الازدحام في المدرسة للحصول على النتيجة، لافتًا إلى أنه بالنسبة لنتيجة الصف الثاني الثانوي أتيحت في كشوف ورقية.

وأكد مدير مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين، أن المدرسة انتهت من إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، لافتًا إلى أن الامتحانات جاءت مباشرة ولم تشمل أي تعقيد وركزت على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، موضحًا أن الأسئلة وضعت طبق مواصفات المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

ونوه بأن المدرسة طبقت كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا في جميع اللجان للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين، موضحًا أنه لم يجري رصد أي إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب.

إتاحة نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

وفي سياق متصل، أكد محمد يحيى، مدير إدارة منشأة القناطر التعليمية، أن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي متاحة في جميع المدارس بالتقديرات وليس الدرجات، موضحًا أن الإدارة التعليمية حرصت على تنفيذ كافة التعليمات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم بخصوص إعلان نتائج امتحانات النقل.

وأضاف «يحيى» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى التأكيد على جميع المدارس بمنع قبول أي مبالغ مالية مقابل منح الطالب النتيجة، موضحًا أنه في حالة اكتشاف أي معلم يمنح الطالب النتيجة بمقابل مادي يخضع للتحقيق على الفور.