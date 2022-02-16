طلاء واجهات وإزالة أكشاك وحصر مواقع مقرر إزالتها.. أبرز أعمال القاهرة

يواصل حي شرق مدينة نصر بالقاهرة، برئاسة العميد أحمد أنور عباس، رئيس الحي، متابعة أعمال طلاء واجهات العقارات المطلة على الشوارع الرئيسية والميادين داخل مدينة الأمل شرق القاهرة ضمن خطة تطوير المدينة، حيث جار رفع كفاءة الشوارع وتطوير البنية التحتية.

كما شهد حي شرق رفع الإشغالات وإزالة المخالفات ورفع إشغالات وإزالة السيارات المتروكة بالشوارع والقضاء على الإشغالات التي تعوق سير المارة والسيارات، وتشوه المظهر الجمالي والحضاري بشوارع الحي، كما تم رفع الإشغالات بشارع عباس العقاد.

إزالة تعديات

كما أجرى حي شرق مدينة نصر حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة المخالفات والتعديات على أراضي أملاك الدولة، بالتنسيق مع الشرطة، وذلك في إطار تنفيذ إزالات الموجة التاسعة عشرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة، أسفرت الحملة عن إزالة مبانٍ مخالفة بالردود وتعديات على المنافع وأراضٍ أملاك الدولة بسوق 20 بشارع جمال الدين قاسم.

كما قامت أجهزة الحى بالتنسيق مع إدارة الإشغالات برفع إشغالات عربة فول وكشك من حي السفارات في إطار التصدى لكل صور الإشغالات التي تعوق سير المارة والسيارات، وتشوه المظهر الجمالي والحضاري بشوارع الحى.

إزالة أكشاك مخالفة

كما شن حى المطرية برئاسة اللواء حسام لبيب، رئيس الحى ، حملة للقضاء على الاشغالات وتم إزالة كشك بدون ترخيص بشارع الرشاد وتم تحرير محاضر للمخالفين وايداع الحرز محزن الحى، كما تم إزالة كشك مخالف بشجرة مريم مقام بدون ترخيص وتم تحرير محاضر للمخالفين وإيداع الحرز محزن الحى.

حصر شارع ترعة التوفيقية

كما يواصل حى المطرية مراجعة أعمال حصر شارع ترعة التوفيقية - شارع الفحامات- بالإضافة إلى متابعة أعمال الحصر لباقى المواقع المقرر إزالتها وتعويض ملاك تلك الوحدات والعقارات تمهيدا لإجراء أعمال توسعات وإقامة محاور واستعادة المظهر الجمالى لبعض المواقع الأثرية بنطاق المطرية ومنها منطقة شجرة مريم.