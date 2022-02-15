«الصحة» توجه مصابي العزل المنزلي بالتواصل مع الخط الساخن لهذا السبب

حسم الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، موعد الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: «يمكن لمن تلقى رسالة الجرعة الثالثة أن يأخذها في غضون شهرين»، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» ضرورة الالتزام بجدول التطعيمات كاملا بما يشمل الجرعة الأولى والثانية والثالثة بعد مرور 6 أشهر من التطعيم بالجرعتين الأولى والثانية.

مبادرة الرئيس لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي كورونا

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، بأن معظم حالات كورونا بالعزل المنزلي يتم متابعتها من خلال مبادرة الرئيس لمتابعة حالات العزل المنزلي من خلال الخط الساخن 1440، ويتم الرد على المصابين من خلال فريق طبي مدرب على أحدث بروتوكولات علاج كورونا.

ولفت إلى أن الفريق يحدد الحالة وطبيعة التعامل معها من خلال تحديد الأطعمة الواجب الحصول عليها، وأيضا الأدوية التي يجب عدم الإسراف فيها.

توجيهات بالمرور على جميع المستشفيات

وأضاف عبدالغفار، أن هناك توجيهات بالمرور على جميع المستشفيات والتأكد من توفير المخزون الاستراتيجي من الأدوية وجميع المستلزمات الطبية ومعرفة نسب الإشغالات والاطمئنان على الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، لافتا إلى أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا يشهد ارتفاعا في الموجة الخامسة لفيروس كورونا وارتفاع في معدلات الشفاء ايضا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان ارتفاع أعلى درجات الإستعداد القصوي على مستوى محافظات الجمهورية؛ لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.

وطالبت المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام وعدم التكدس، والمداومة على تطهير اليدين بعدم لمس أي أسطح.