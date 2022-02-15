وزير التعليم: متابعة الحضور والغياب بدقة في «الترم الثاني».. ولا خوف من «أوميكرون»

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة على أتم الاستعداد لبداية الفصل الدراسي الثاني 2021-2022، والمقرر أن يبدأ في 19 فبراير الجاري، مشيرًا إلى أنه جرى التشديد على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية من خطر الإصابة بمتحور أوميكرون.

تنفيذ خطة شاملة في جميع المدارس

وقال شوقي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الوزارة جاهزة تماما لبداية الترم الثاني، وأنه لا يوجد أي معوقات تؤثر على سير الدراسة، أو تخوفات من متحور أوميكرون، وذلك يرجع لتنفيذ خطة شاملة في جميع المدارس من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية والمقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب، إضافة إلى تطهير وتعقيم دورات المياه، وتجهيز غرفتي عزل بكل مدرسة، لتقديم الدعم لأي طالب أو معلم أو إداري يشتبه في إصابته بفيروس كورونا.

متابعة دقيقة لأعمال الحضور والغياب

وأوضح وزير التعليم أن غياب التلاميذ عن الحضور في المدارس يؤثر سلبا على مستواهم التعليمي، وأن الحضور ضروري للارتقاء بمستوى التلاميذ، قائلا: «الحضور في الترم الثاني للمدارس نظامي، وسيكون هناك متابعة دقيقة لأعمال الحضور والغياب، وأن الوزارة تقوم بمجهودات جبارة لتطوير المناهج الدراسية بمختلف مراحل التعليم، لاعتمادها على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدا أنه لا يوجد قرار رسمي بتحويل الترم الثاني «أون لاين» بسبب أوميكرون.

وأضاف الوزير أن هناك تعليمات مشددة بقياس درجة حرارة التلاميذ قبل السماح لهم بدخول المدارس، للحد من انتشار أوميكرون، مطالبا الطلاب بالالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية، وعدم نزعها طوال اليوم الدراسي، مؤكدا حظر الباعة الجائلين من التواجد بمحيط المدارس، لمنع الزحام أمام المدارس، في ظل جائحة كورونا.