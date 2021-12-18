«المديريات التعليمية» تكشف تفاصيل جديدة بشأن حافز تطوير التعليم 

كشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل جديدة بشأن حافز تطوير التعليم للصفوف من الأول إلى الرابع الابتدائي ورياض الأطفال، مؤكدة أنه يتم صرف الحافر كاملاً بمبلغ 800 جنيه مع شرط 20 توقيعًا شهرياً ما عدا شهر فبراير 18 توقيعًا.

وأضافت المديريات في مستندات رسمية، حصلت «الوطن» على نسخة منها، أنه يتم صرف الحافر بنسبة الحضور الفعلية منسوبة إلى عدد أيام الحضور شهرياً مع استيفاء النصاب المقرر أسبوعيًا 17 حصة لمعلم اللغة العربية و19 حصة لمعلم الرياضيات والمتعدد 18 حصة لباقي التخصصات، ويخفض الحافز بنسبة 25% للمعلم أو الموجه في حالة عدم تنفيذ التكليفات التي تصدر من إدارة المدرسة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل جديدة بشأن حافز تطوير التعليم

- يُصرف الحافر كاملاً بمبلغ 800 جنيه بدءاً من العام الدراسي 2021-2022 طبقًا للضوابط الصادرة في هذا الشأن مع شرط 20 توقيعًا شهرياً ما عدا شهر فبراير 18 توقيعًا خلال الشهر، ويُصرف الحافر بنسبة الحضور الفعلية منسوباً إلى عدد أيام الحضور شهرياً مع استيفاء النصاب المقرر أسبوعيًا 17 حصة لمعلم اللغة العربية و19 حصة لمعلم الرياضيات والمتعدد 18 حصة لباقي التخصصات.

- أن يكون المعلم أو الموجه على رأس العمل وأن يكون شاغلاً للوظيفة بصفة أصلية أو منتدبًا للتدريس أو التوجيه في الصفوف الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي ورياض الأطفال.

- يُصرف الحافز للمعلمات والموجهات الحاصلات على إجازة وضع أو إجازات مرضية والمخاطبين بأحكام قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 ولمن يقوم بالتدريس بدلاً منهن لحين العودة من الإجازة شرط استلام الجدول والعمل داخل الفصل.

- يخفض الحافز بنسبة 25% للمعلم أو الموجه في حالة عدم تنفيذ التكليفات التي تصدر من إدارة المدرسة والجهة الإدارية.

- يعتبر الحاصل على الإجازات الاستثنائية الممنوحة في ظل جائحة فيروس كورونا مستحقًا للحافز.

يُحرم من صرف الحافز من يتجاوز غيابه 5 أيام

- في حالة عدم استكمال النصاب المقرر يتم الصرف بنسبة عند الحصص بقيمة 11.11 جنيه للصحة.

- يُحرم من صرف الحافز من يتجاوز غيابه 5 أيام أو 6 أيام فأكثر، وفي حالة الغياب من يوم إلى 5 أيام يصرف الحافز بنسبة عدد أيام الحضور الفعلية مخصوماً منها أيام الغياب بقيمة 10 جنيهات لليوم الواحد.

- تُعتبر أيام إجازات المناسبات والأعياد الرسمية أيام عمل رسمية.

- عدم تجاوز المعدلات للصفوف الأولى وهي 2 معلم لكل فصل و2 معلمة لقاعة رياض الأطفال ومعلم لغة إنجليزية بواقع 4 حصص للفصل الواحد بالمدرسة.

- عدم إسناد أي حصص لوكيل المدرسة في الصفوف من الأول إلى الرابع لأنه لا يجوز الجمع بين حافز الإدارة المدرسية وحافز تطوير التعليم.

- يتم تسجيل معلمي كل صف على حدة، رياض أطفال والصف الأول والصف الثاني والصف الثالث والصف الرابع.

- يتم تسجيل معلمي اللغة الإنجليزية في كشف مستقل، وكذلك معلم التربية البدنية والتربية المسيحية.

- في حالة وجود عجز بالمدرسة وتم تكليف الأخصائيين بجدول حصص الصفوف من الأول إلى الرابع يرفق صورة من تكليف إدارة المدرسة له بجانب عمله.

- يتم موافاة توجيه الصفوف الأولى بالكشوف ورقياً من أصل وصورة، وتُعتمد من الموجه الأول للصفوف الأولى وتطوير التعليم الابتدائي على وجه السرعة حتى يتم الصرف للمستحقين ولا يجوز الحذف أو الإضافة بعد تسليم الكشوف.

- يتم تنفيذ التعليمات بكل دقة، وللاستفسار يتم تواصل مدير المدرسة مع مدير التعليم الابتدائي بالإدارة.

- يتم الصرف للمستحقين بالمدارس الرسمية لغات والمستوفين جميع الشروط.