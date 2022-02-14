محافظ الغربية يوجه بتنفيذ حملات الموجة 19 للحد من مخالفات البناء «صور»

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم الإثنين، توجيهاته العاجلة إلى نائبه الدكتور أحمد عطا، بضرورة التنسيق الكامل مع رؤساء مجالس المدن والأحياء لتنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وردع كافة المخالفين بإحالتهم إلى جهات التحقيق المعنية.

حملة أمنية مكبرة بالمحلة

في نفس السياق شن اللواء حسين لبيب عطية رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أمس الأحد، حملة أمنية مكبرة لإزالة التعديات تحت إشراف نائبيه سعد نصر وحيدر عطا الله، وجاء ذلك تزامنا مع بداية المرحلة الثانية من الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، والتي ركزت على إزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية.

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كما تضمنت الحملة إزالة التعديات على هندسة ري بشبيش، وشملت 39 حالة على مساحة 5 آلاف و266 مترا مربعا من زراعات جسور بحر الملاح، وتمت الإزالة كلية حفاظا على صالح العام وهيبة الدولة. وأكد «لبيب»، أن حملات الإزالة مستمره لرفع كافة التعديات عن الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية.

ضم قري مركز المحلة ضمن مبادرة حياة كريمة

يذكر أن محافظ الغربية يتابع جولاته الميدانية في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز المحلة، من خلال تفقد مواقع العمل المقترح تطويرها ضمن المبادرة بقرى: صفط تراب، شبرا بابل، بلقينا، الهياتم، وذلك عقب انضمام 4 مراكز جديدة، هي: المحلة، كفر الزيات، قطور، وسيون، إلى جانب مركز زفتى.