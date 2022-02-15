عكاشة: البرلمان الروسي طالب بضم إقليمين في أوكرانيا.. لكن الحرب بعيدة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن أوكرانيا وروسيا، تمارسان ضغوطًا من أجل تحقيق أكبر قدر من المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية، وضمانة مكانة في عالم جديد يتشكل، مبينا أن اليوم، بدأت خطوات التهدئة بين الطرفين للنزول، إلى مستويات أقل، بعد أن ظهرت تقارير تشير إلى أن يوم 16 فبراير الجاري، سيكون موعد دخول روسيا إلى الأراضي الأوكرانية.

وسطاء لحل الأزمة

أضاف «عكاشة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يضغط من خلال قواته العسكرية؛ من أجل الحصول على علامات وضمانات أمنية مكتوبة وعدم إدخال أوكرانيا إلى حلف الناتو، وبدأ الغرب بإدخال وسطاء في الأزمة، من خلال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ثم المستشار الألماني من أجل حل الأزمة وتحقيق بعض مطالب الرئيس الروسي.

انفصال من طرف واحد

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن أوكرانيا بها إقليمين أعلنا الانفصال من طرف واحد عنها، وقدم اليوم البرلمان الروسي مذكرة تفيد بضرورة الاعتراف بالإقليمين ليكونا ضمن الدولة الروسية.

وأشار إلى أنه لا يتوقع وقوع حرب، خاصة بعدما قال رئيس أوكرانيا إن الدولة سستسرد الإقليمين بالوسائل الدبلوماسية وليست الحربية وهذا أكبر دليل على أننا لا تسعى للحرب، مبينا أن الأمر لم يحسم حتى الآن.