أستاذ بترول: مصر حققت اكتشافات مؤثرة على مستوى العالم

قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، نائب رئيس جامعة فاروس، اليوم، إن مؤتمر إيجيبس 2022، هو مؤتمر اقتصادي يحمل رسائل سياسية بامتياز من أجل توفير الطاقة، مؤكدا أن انعقاد المؤتمر للمرة الخامسة يؤكد أن الأمر مستمر لجذب المهتمين بصناعة الغاز والطاقة حول العالم.

حضور أهم شركات البترولية العالمية لمصر

وأضاف «أبو العلا» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هناك وزراء من مختلف دول العالم ورؤساء أهم شركات البترول في العالم حضروا من أجل البحث عن فرصة جديدة في مجال الطاقة.

دور الإمارات في اكتشاف الغاز الأخير

وأوضح أستاذ هندسة البترول، أن هناك اهتماما دوليا يعكس ثقل مصر السياسي والتاريخي؛ لأن مصر حققت اكتشافات مؤثرة على مستوى العالم، ولديها بنية تحتية لا تتوافر في أي دول أخرى على مستوى البحر المتوسط، لافتا إلى أن قارة إفريقيا يوجد تركيز عليها الفترة المقبلة من أجل الاستفادة منها في مجال الطاقة، موضحا أن هناك شركات عالمية متخصصة في التنقيب عن الغاز والبترول في المياه العميقة، وحضرت المؤتمر المقام في مصر، مبينا أنه يجب إيجاد اكتشافات بترولية كثيرة في مصر لسد الاحتياجات من البترول وتصديره.

وتابع: «الإماراتيون وشهم حلو واكتشفنا زيت خام بعدما كانت اكتشافاتنا غاز وده هيعوض ما يتم استهلاكه من الزيت الخام، وكمان الاكتشاف في خليج السويس وده أسعدني أوي، والشركات هتتهافت على الاستخراج».