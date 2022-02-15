وقّعت بتسلُّم الهدية: 500 جنيه من «رامى» لـ«آيات» فى عيد الحب

500 جنيه قدّمها رامى يسرى لزوجته كهدية عيد الحب، لكنه أصر على توقيعها أولاً على إقرار تسلم الهدية، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى، حتى لا تعاود وتبلغه أنه لم يتذكرها بشىء، فى لافتة طريفة، لاقت إعجاب رواد الـ«سوشيال ميديا».

«أقر أنا آيات أحمد حجر بأننى تسلمت 500 جنيه من زوجى رامى يسرى عبدالعزيز بدل هدية فلانتين، وأنى تسلمت هدية عيد ميلادى، ولا يتبقى لى غير هدية عيد الزواج وهدية عيد الأم»، هو نص الإقرار الذى وقّعته الزوجة، ولاقى تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعى.

يحكى رامى يسرى، الزوج السكندرى، صاحب الفكرة، أنه لم يسعفه الوقت لشراء هدية، بسبب انشغاله بالعمل وبعض الأنشطة التطوعية، مما دفعه لمنحها مبلغاً مالياً، وتحويل الأمر إلى شكل كوميدى بجعلها توقع هذا الإقرار، الذى شاركه مع أصدقائهما على مواقع التواصل الاجتماعى، كى تكون ذكرى طريفة لهما.

وأضاف «يسرى» لـ«الوطن»، أن زوجته أخذت الموضوع بـ«هزار»، وتقبّلت عدم قدرته على شراء هدية، نظراً لوجوده المستمر فى عمله، مشيراً إلى أن زوجته هى نعمة الله عليه، كونها ربة منزل تراعى الأبناء، وتساعده فى العمل الخيرى: «إطعام أو تجهيز عرايس، أو مساعدة غارمات، أو كفالة أيتام ومعيلات».

وتابع: «90% من حياتنا نقضيها فى العمل الخدمى، حتى مناسباتنا نحتفل بها ضمن فعاليات خيرية، آخرها عيد ميلادى عملته مع محاربى السرطان، وزوجتى صراحة مستحملانى، وحالياً همنا إننا نقدر نساعد ناس أكتر».

وبابتسامة مشرقة، قالت آيات أحمد، زوجة «رامى»، إنها تقبّلت فكرة الهدية، والتوقيع على الإقرار: «أنا مأمناه على نفسى وعيالنا، مش مجرد إقرار على ورقة»، مستكملة حديثها ساخرة: «أصلاً سحبت الورقة منه بعدها».

وأضافت الزوجة لـ«الوطن» أنه لا يفرق معها منحها نقوداً أو هدية: «أخدت الفلوس، وهادبسه فى هدية، بس أنا اللى أنقيها، لأنه صراحة سايب لى حرية الاختيار».

«آيات» توقع إقرار استلام الهدية

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