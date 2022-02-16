المسلماني: أمريكا سمحت لدول «الناتو» بدعم أوكرانيا عسكريا

قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد المسلماني، إن مصطلح سياسة حافة الهاوية مستخدم حاليًا بشكل واضح، ويدل على خطورة المرحلة الحالية بين روسيا وأوكرانيا، خلال الأيام الجارية، مشيرًا إلى أن كل طرف يتصرف بطريقته، والموقف الروسي يمكن تلخيصه في أن هناك 130 ألف جندي يحيطون بأوكرانيا، و30 ألف في مناورات مع بيلاروسيا، وبعد انتهاء المناورات التدريبية، يعودون لأماكنهم الطبيعية.

وأوضح «المسلماني» خلال استضافته ببرنامج مساء DMC مع الإعلامي رامي رضوان، أن التحركات العسكرية والانسحابات ظهرت بعد زيارات أوروبية للمنطقة، لافتًا إلى وجود مناورات روسية من المحيط الهادي إلى المحيط الأطلسي وتعد أكبر مناورات تحدث في الوقت الحالي.

تحرك طائرات F15 ونقل قاذفات استراتيجية

أضاف الكاتب والمحلل السياسي، أن أمريكا سمحت لدول حلف الناتو بتقديم المساعدات العكسرية الكبيرة لأوكرانيا، وبعض الاستثناءات في نقل كميات كبيرة من طائرات F15، ونقل قاذفات استراتيجية قادرة على حمل قذائف نووية من شمال أمريكا إلى قواعد غرب لندن، موضحًا أن صورايخ «استنجرز» سُمح بنقلها لأوكرانيا وهي صورايخ تُحمل على الكتف، وتعمل بالأشعة تحت الحمراء وتعد في منتهى الخطورة.

أمريكا استقبلت المجاهدين الأفغان وقت الهجوم السوفيتي

أشار إلى أن أمريكا استقبلت المجاهدين الأفغان، وقت الهجوم السوفيتي على أفغانستان، ومنحتهم تلك الصواريخ التي تُستخدم في ميادين المعارك، ولديها القدرة على إسقاط الطائرات الحربية والهليكوبتر، وكان لها دورًا كبيرًا في تغير مسار الحرب لصالح الأفغان، موضحًا أن تلك القاذفات الاستراتيجية قدرتها فائقة في أنواع الدعم العسكري.

عدم ثقة بين الطرفين الروسي والأوكراني

أكد الكاتب والمحلل السياسي أحمد المسلماني، أن هناك عدم ثقة بين الطرفين الروسي والأوكراني بشكل غير مسبوق منذ زمن الحرب الباردة، لافتًا إلى أن أمريكا ترى أن روسيا تأخذ ماتريد على مراحل، وأن سنوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأولى لم تشهد تلك التغيرات، إلى أن وصلنا لعام 2008 وحدث اقتطاع أجزاء من جوروجيا، والآن روسيا تعترف بكيانين مستقلين في شرق أوكرانيا بموافقة بوتين.