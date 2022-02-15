عرض المتهم بذبح زوجته في النزهة بسبب الخلافات على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض المتهم بـ ذبح زوجته في دائرة قسم شرطة النزهة بسبب خلافات أسرية، على الطب الشرعي، لإجراء تحاليل الكشف عن تعاطيه المواد المخدرة أو الكحوليات من عدمه، لبيان ما إذا كان المتهم كان تحت تأثير المواد المخدرة وقت ارتكاب الواقعة، كما أمرت النيابة باستعجال تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليها، والتحريات النهائية الخاصة بسبب ارتكاب المتهم للواقعة.

بداية البلاغ

كان قسم شرطة النزهة، قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور ربة منزل غارقة في دمائها داخل شقتها في دائرة قسم الشرطة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها، وتبين العثور على جثة سيدة تدعى «رباب»، ربة منزل، في العقد الرابع من عمرها، وبالفحص تبين ارتداء المتوفاة لكامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين وجود طعنة غائرة في منطقة الرقبة وأخرى في منطقة البطن، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة من أي كسر، وعدم وجود بعثرة في محتويات الشقة.

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تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني.

التحريات: الزوج وراء ارتكاب الواقعة

بالتحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها رصدت الكاميرات خروج الزوج في وقت معاصر للواقعة، وكشفت التحريات عن أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها، وأضاف أنه قتلها بعد مشادة كلامية بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.