عرض المتهم بتعذيب زوجته حتى الموت في حلوان على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض المتهم بتعذيب زوجته حتى الموت في حلوان بسبب خلافات أسرية، على الطب الشرعي، لإجراء الكشف عن تعاطيه المواد المخدرة، لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المواد المخدرة من عدمه، كما قررت النيابة العامة استعجال تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب وفاة المجني عليها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بمقتل ربة منزل على يد زوجها في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال لمكان البلاغ تبين العثور على جثة سيدة تدعى «إنتصار. ب» في العقد الخامس من عمرها، وبالفحص تبين ارتداء المتوفاة لكامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين وجود إصابات ظاهرية وآثار حرق بالجثة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني.

التحريات: الزوج وراء ارتكاب الواقعة

وكشفت التحريات عن أن زوج المجني عليها ويدعى «خالد. ع. م» 45 سنة عاطل وراء ارتكاب الواقعة، وأضافت التحريات أن المجني عليها تركت منزل الزوجية منذ عام وأقامت دعوى خلع من زوجها، وأوضحت التحريات أن المتهم قرر الانتقام منها، وفي سبيل ذلك، اتصل بها هاتفيا وطلب منها الحضور ومعها طفليه لرؤيتهما، وبالفعل حضرت المجني عليها وبمجرد دخولها الشقة أغلق الباب واحتجزها داخل الحمام، وبدأ المتهم في تعذيبها بالضرب والحرق حتى لفظت أنفاسها الأخيرة يوم الواقعة، وعندما علم بموتها تمكن من الهرب.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها، وأضاف أنه لم يقصد قتلها بل يريد تأديبها، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.