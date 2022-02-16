«صحة المنوفية»: تطعيم 480 ألف مواطن فوق 12 سنة بلقاح كورونا

أكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أن إجمالي من تلقوا لقاح فيروس كورونا، منذ بدء حملة تطعيم المواطنين في المنازل والشوارع، تحت شعار «لا زحام ولا انتظار»، بلغ عددهم 480 ألف مواطن، تلقوا جرعات كورونا الأولى والثانية والثالثة، مشيراً إلى أن التطعيم يبدأ من سن 12 عاماً.

«جودة»: 1700 طاقم طبي لتطعيم المواطنين بالمنازل

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن محافظة المنوفية يتم تطبيق فيها نموذج الحملة كنموذج استرشادي في جميع المحافظات، برعاية وزير الصحة ومحافظ المنوفية، مؤكداً أن الأطقم الطبية البالغ عددها 1700 طاقم طبي، تتواجد في كل شارع في المنوفية، لتوعية المواطنين وتطعيمهم بلقاح فيروس كورونا، دون شرط التسجيل على موقع وزارة الصحة.

وأوضح «جودة» أن جميع أجهزة الدولة متعاونة في تنفيذ الحملة الموسعة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا في المنوفية، فضلاً عن حملات الدعاية التي يتم تنفيذها في شوارع المنوفية، سواء في المساجد والكنائس، والتوعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وكذلك حملات التوعية التي تجوب جميع الجهات.

حملات توعية لحث المواطنين على التطعيم بلقاح كورونا

ونظمت إدارة بركة السبع الصحية، بالتنسيق مع الإدارة الأزهرية، بحضور مديري المعاهد الأزهرية، لعدد 27 معهد أزهري على مستوى إدارة بركة السبع، ندوات تثقيفية وتوعوية على هامش تنفيذ الحملة الموسعة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

تضمنت الفعاليات زيارة للإدارة التعليمية ببركة السبع، للتنسيق مع مدير الإدارة التعليمية، والاتفاق على الآليات والخطط المزمع تنفيذها لتطعيم طلبة المدارس الإعدادية والثانوية، من عمر 12 عاماً وحتى 18 عاماً، كإحدى الفئات المستهدفة ضمن الحملة، تزامناً مع بدء الدراسة الأسبوع القادم.