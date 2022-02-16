الإعلامية زينب حسوني تنضم لأبطال مسلسل «بطلوع روح» مع منة شلبي

انضمت الفنانة والإعلامية زينب حسوني إلى مسلسل «بطلوع روح» الذي تقوم ببطولته النجمة منة شلبي وتنافس به في السباق الرمضاني المقبل 2022.

زينب حسوني: وجود كاملة أبو ذكري شجعني على المشاركة

وأكّدت زينب حسوني في بيان لها، أنَّ ما شجعها على المسلسل هو رغبتها في المشاركة في عمل تكون مخرجته كاملة أبو ذكري، مشيرة إلى أنَّها مخرجة متميزة ولها أعمال كثيرة ناجحة، مبينة أن ما شجعها أيضًا وجود نجمة بحجم منة شلبي.

أبطال مسلسل «بطلوع الروح»

وأوشك المؤلف محمد هشام عبية على الانتهاء من كتابة مسلسل «بطلوع الروح» المقرر انطلاق تصويره منتصف الأسبوع المقبل في لبنان، إذ انتهى من كتابة 10 حلقات ويتبقى 5 حلقات فقط استعداداً لانطلاقه.

وتشارك في بطولة العمل النجمة الكبيرة إلهام شاهين، إلى جانب أحمد داود، أحمد السعدني ومحمد حاتم، وتأليف محمد هشام عبية، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى النصف الثاني من شهر رمضان المقبل، كما يضم المسلسل عددًا من النجوم العرب منهم دميانا عبود.

«بطلوع الروح» التعاون الثالث بين منة شلبي وكاملة أبو ذكري

ويعد مسلسل «بطلوع الروح» هو التعاون الثالث بين منة شلبى والمخرجة كاملة أبو ذكرى، حيث قدما سويًا فيلم «عن العشق والهوى» عام 2006، مع النجم أحمد السقا، كما قدما سوياً مسلسل «واحة الغروب» عام 2017، وشارك في بطولته النجم خالد النبوى .

أفلام تعرض لمنة شلبي

ويعرض لمنة شلبي حاليًا في دور العرض السينمائي، فيلمان وهما: فيلم «الجريمة» مع أحمد عز وماجد الكدواني، وتأليف وإخراج شريف عرفة، وفيلم «من أجل زيكو» مع كريم محمود عبد العزيز وإخراج بيتر ميمي.

زينب حسوني هي إعلامية في قناة «إم بي سي» من مواليد عام 1989 ميلادي، وهي شقيقة الإعلامية هيفاء حسوني وعمرها 32 سنة.