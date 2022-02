الممثلون الأقرب للفوز بجوائز الأوسكار قبل إعلان ترشيحات النسخة 94

ساعات قليلة تفصل جمهور السينما حول العالم عن إعلان ترشيحات النسخة الـ94 من جوائز أوسكار، حيث تذاع عبر حسابات أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة على منصات التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الخامسة صباحا بحسب توقيت الولايات المتحدة الأمريكية، والساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ووقع اختيار الأكاديمية على الكاتب والممثل ليزلي جوردن والممثلة تريسي إليس روس لإعلان النجوم والأعمال المرشحة في جميع فئات جوائز أوسكار الـ23، وذلك عبر بث مباشر على الموقع الرسمي للأكاديمية والمنصات الرقمية لها على «فيسبوك»، و«تويتر»، و«إنستجرام»، قبل إقامة النسخة الـ94 من حفل توزيع الجوائز في 27 مارس المقبل.

ويل سميث الأقرب إلى أوسكار أفضل ممثل.. ونيكول كيدمان تراهن على «Being the Ricardos»

وقبل ساعات من إعلان الأعمال المرشحة للجائزة الأشهر في العالم، نشر موقع «فارايتي» تقريرا يتضمن الأفلام المتوقع تواجدها في الترشيحات التي سيتم كشفها يوم الثلاثاء المقبل، وجاء اسم الممثل ويل سميث ضمن قائمة توقعات المرشحين لجائزة أفضل ممثل وذلك عن دوره في فيلم «King Richard»، وهو الدور الذي حصل عنه على جائزة «جولدن جلوب» أفضل ممثل في يناير الماضي، وأشار التقرير إلى أنه الأقرب للحصول على الجائزة.

ويل سميث ضمن أسماء بيندكت

وجاء اسم الممثل الأمريكي ويل سميث ضمن قائمة تضمت أسماء بيندكت كامبرباتش عن «The Power of the Dog»، أندرو جارفيلد عن «Tick, Tick … Boom!»، كوبر هوفمان عن «Licorice Pizza»، إضافة إلى دنزل واشنطن عن «The Tragedy of Macbeth».

وفي فئة أوسكار أفضل ممثلة، من المتوقع أن يتوج عدد من الأسماء منها أوليفيا كولمان التي حصلت سابقا على الجائزة، ولكن تواجدها هذا العام عن دورها في فيلم «The Lost Daughter»، إضافة إلى بينولوبي كروز عن دورها بـ «Parallel Mothers»، وتشمل القائمة ليدي جاجا عن «House of Gucci»، وكريستين ستيوارت عن حياة الأميرة الراحلة ديانا في فيلم «Spencer»، أما الأقرب للجائزة وفقا لـ «فارايتي»، هي نيكول كيدمان عن دورها في فيلم «Being the Ricardos».