«شباب ورياضة القليوبية» تطلق مسابقة لأفضل خدمة مقدمة للمرأة وذوي الهمم

أعلن الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، تنظيم مسابقة بين الإدارات الفرعية عن أفضل إدارة تقدم خدمات للمرأة ولذوي القدرات والهمم.

تنظيم المسابقة ضمن «قادرون باختلاف»

يأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام بذوي الهمم خلال مؤتمر «قادرون باختلاف»، والتوصية برعايتهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

حق المرأة في ممارسة الرياضة

كما تُنظم المسابقة في سياق الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وانطلاقا من حق المرأة في ممارسة الرياضة، وتغيير بعض الأفكار والمفاهيم حول وجود الفتاة والمرأة داخل مراكز الشباب ليس فقط لممارسة الأنشطة الرياضية، ولكن أيضا للاستفادة من الأنشطة الثقافية والفنية والتدريب، وما تقدمه أندية الفتاة والمرأة من خدمات وأنشطة.

وتُنظم مسابقة أفضل إدارة تقدم خدمات للمرأة ولذوي القدرات والهمم انطلاقا من توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واستراتيجية الوزارة في ضرورة أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تعمل على جذب كل فئات المجتمع على اختلاف المراحل العمرية.

تكريم أصحاب المراكز الأولى

وأشار «الصبروط» إلى وجود تقييم وتكريم لأصحاب المراكز الأولى الثلاثة من خلال لجنة لتقييم تقارير مديري الإدارات الفرعية حول ما تم اتخاذه من إجراءات، وذلك في سبيل فتح أكبر عدد من مراكز المرأة ومراكز ذوي القدرات والهمم بمراكز شباب القرى، بهدف جذب المرأة وذوي الهمم لمراكز الشباب.