مدبولي: تعديل الناتج المحلي يقلل الدين الخارجي لمصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مصر مرتبطة بالسعر العالمي للمواد البترولية، ولجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تجتمع كل 3 أشهر لإعلان السعر الجديد، وحال انخفاضه أو ارتفاعه فنحن مرتبطين به.

دعم المواد البترولية

وأضاف مدبولي، أنّ «القطاع كله متوازن، والسعر اللي بنبيع بيه يبقى زي التكلفة، والإجمالي بيحقق نقطة التوازن، وما زال هناك دعم لأنبوبة البوتاجاز بشكل هائل مع الزيادة التي حدثت».

تعديل الناتج المحلي سيؤثر على الدين الخارجي

وكشف رئيس الوزراء، عن أنّ تعديل الناتج المحلي سيؤثر على الدين الخارجي ويجعله بنسبة أقل، متابعا: «كنا بنتكلم عن نسبة 33%، لكن مع الأرقام الجديدة للناتج المحلي أكيد هيقل عن الأرقام دي».

وتابع مدبولي، أنّنا ما زلنا في الحدود الآمنة فيما يخص الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي: «كل ما زاد حجم وقوة الاقتصاد، كل ما الرقم كقيمة نسبته بتقل، وطول ما الدولة قادرة على أداء التزاماتها، يبقى مش لازم نقلق، ومصر مش هتتأخر في سداد أي التزامات عليها».