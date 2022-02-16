رئيس «القابضة للمياه» يشدد على الاستعداد المبكر لاستقبال رمضان والصيف

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والالتزام بنهو المشروعات في التوقيتات الزمنية المحددة، مع استعراض الموقف التنفيذي لحزم المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للشركة القابضة في أكثر من 683 موقع عمل بمحافظات «القليوبية - دمياط- الغربية- كفرالشيخ- الفيوم- المنيا- بني سويف- أسيوط- اﻷقصر- أسوان».

المشروعات تشمل مد وتدعيم شبكات المياه

وأشار رسلان في بيان صادر عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن المشروعات تشمل مد وتدعيم شبكات المياه، تنفيذ محطات مياه سطحية، إعادة تأهيل محطات المياه، وتنفيذ مشروعات لنقل المرافق ﻷعمال الرصف، مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي، الوصلات المنزلية، لافتا إلى ضرورة ضغط اﻷعمال بالجودة والمواصفات القياسية لخدمة المواطنين، والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل.

مواجهة تداعيات كورونا في جميع مواقع العمل

وشدد على ضرورة استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا في جميع مواقع العمل الإدارية والفنية ومراكز خدمة العملاء، والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن مجلس رئاسة الوزراء ووزارة الصحة حفاظا على صحة العاملين.

وتابع رئيس الشركة القابضة مشروعات الإحلال والتجديد التي تنفذها الشركات التابعة بالمحافظات، لتحسين وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وناقش إجراءات تنشيط نسب التحصيل، وتفعيل قنوات الدفع الإلكتروني، والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، باعتبارها من أهم الملفات التي يجب وضعها على قمة الأولويات لضمان استدامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، رؤساء الشركات التابعة بضرورة الاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان الكريم وفصل الصيف، مع الأخذ فى الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات الاستهلاك، ومراجعة المناطق الساخنة والحلول المؤقتة والعاجلة، مع التزام الشركات التابعة بخطط الإحلال والتجديد وتأهيل المحطات.

مطابقة السيب النهائي لمحطات الصرف الصحي

وناقشت اللجنة أعمال حزم مشروعات الخطة الاستثمارية ومشروعات صرف صحي القرى ومشروعات التمويل الأجنبي، والاهتمام بعمليات الإحلال والتجديد ومتابعة حالة محطات مياه الشرب والصرف الصحي واستيفاء الملاحظات، وصيانة المحابس، ومطابقة السيب النهائي لمحطات الصرف الصحي، ورفع كفاءتها للحفاظ على الاستثمارات واستدامة تقديم الخدمة، وإطالة العمر الافتراضي لها.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء شركات المياه على مستوى الجمهورية، لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا التي تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.