أنشطة مجتمعية للتوعية بأهمية مياه الشرب في قرى «حياة كريمة» بالجيزة

شهدت قرى مركزي الصف وأطفيح، بجنوب محافظة الجيزة، عدداً من الأنشطة التوعوية والمجتمعية، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للتعريف بأهمية المحافظة على المياه وترشيد استهلاكها، والسلوكيات الصحيحة عند استخدام المياه.

ندوات توعوية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية

وقال المهندس منصور بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة نفذ العديد من الأنشطة، تنوعت ما بين ندوات توعوية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية وندوات بالكنائس، وذلك للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، واتباع السلوكيات الصحيحة عند استخدام المياه، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتوعية بأهمية المشروعات القومية وأهمية المحافظة عليها.

استطلاع رأي المواطنين حول خدمات مياه الشرب

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة إلى أن الأنشطة شملت أيضاً إجراء استطلاعات لرأي المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتأثير المشروعات القومية على حياة المواطن بالريف المصري، وعمل مسوحات مجتمعية تهدف إلى تعزيز دور الشركة المجتمعي بقرى «حياة كريمة».

ندوات توعية للطلاب بمدارس أطفيح والصف

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في بيان اليوم السبت، أن الندوات شملت مدارس «جمال عبدالناصر بأطفيح، والبرمبل الابتدائية، والوحدة المجمعة بصول، وعمار بن ياسر بمنية الرقة، وعمر بن الخطاب بالرقة البحرية»، كما تم عقد ندوات توعوية بمعاهد «المسجد الأقصى بالشوبك الشرقي، وعويس القرني بالبرمبل، وفتيات علي بن أبي طالب بصول، ومنية الرقة الأزهري، والإيمان بالرقة البحرية، وأطفيح الابتدائي بمنشأة سليمان».

حملات توعوية بأهمية المياه في الكنائس

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أنه تم تنفيذ حملات توعوية بعدد من الكنائس، منها «الشهيد العظيم مار جرجس بالأقواز، والسيدة العذراء والملاك ميخائيل، والسيدة العذراء مريم، والشهيد العظيم أبي سيفين بمركز الصف»، تضمنت عدداً من الأنشطة التوعوية.

وتطرقت الأنشطة التوعوية إلى استطلاع لرأي المواطنين بالقرى التابعة للوحدة المحلية بـ«كفر قنديل» بأطفيح، تضمنت قرى «منية الرقة، والرقة البحرية، والرقة القبلية، والصالحية»، فيما استهدف فريق التوعية والمشاركة المجتمعية قرية «مسجد موسى» بأطفيح بالمسح المجتمعي الشامل، في ضوء تعزيز الأنشطة المجتمعية بقرى «حياة كريمة».

وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، عدد 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة.